Korona virüs aşısı randevu alma ekranı MHRS'de erişime açıldı: Koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?

Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) "aşı randevu" bölümü devreye alındı. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili kişilere bildirim yapılacak. E-Devlet şifresi ile giriş yapılabilen MHRS randevu ekranı, şimdilik sadece sağlık çalışanları için geçerli olacak. Aşı randevu ekranı sağlıkçılar için yapılacak olan aşılamaların tamamlanmasıyla birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar için açılacak. Asker, polis gibi riskli ortamlarda çalışanlar da sıralamada yer alacak.

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Ayrıca sağlık çalışanları, MHRS üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Sağlık çalışanlarının ardından belirlenen öncelik sıralamasına göre vatandaşlara da aşılama gerçekleştirilecek.

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30 Aralık'ta Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşılarının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında yapılan analizlerinin bugün tamamlanması bekleniyor. Analiz sonuçlarından olumlu sonuç alınması durumunda aşı için "Acil Kullanım Onayı" verilecek.

FOTOĞRAF 18 Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca açıklamada bulundu. Koca, bakanlık binasındaki açıklamasının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne geçti. İlk aşıyı Bakan Koca oldu. Ardından bilim kurulu üyeleri de aşı yaptırdı. Bakan Koca, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada ise, Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de 'tünelin ucunda ışık göründü' demiştim; hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün. Aşının dünyada başlaması ile birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor diye konuştu. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs aşısı oldu Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yarından itibaren Covid-19 aşısının uygulanmasına başlanacağını duyurdu. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, toplantının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne geçerek ilk aşıyı oldu. BiP'te paylaş

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İlk etapta kimler aşı randevusu alabilecek?

Bu süreçte aşıların, Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özelliğine sahip, özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtımına da başlandı. Aşıların, süreç içinde Türkiye genelinde tüm illere dağıtımı tamamlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçen aralık ayında yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlendi ve bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.

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İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşamada, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşı olacak.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

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OYNAT 02:01 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Bakan Koca, 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor' dedi.

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Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Vatandaşlar ise aşılama takvimi doğrultusunda Kovid-19 aşısı için MHRS üzerinden "https://www.mhrs.gov.tr/" veya "Alo 182"den randevu alabilecek.

Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden, aile hekimlerinden veya uygun bir kamu ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları doğrultusunda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirlendi.

Aşı uygulamaları, belirlenen kriterler dahilinde bu odalarda yapılacak.

Söz konusu inaktif aşılar, 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacak.

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Kovid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik kurallar ve kılavuzlar sağlık kuruluşlarına iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama devreye alınacak. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecek.

Vatandaşlar, konumlarına göre Kovid-19 risk sıralamasını web sitesinden görebilecek.

Aşılar nasıl yapılacak?

Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek.

Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleştirilecek ve uygulanacak.

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Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.

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