Çinli Sinovac şirketinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının etkinliğine ilişkin Brezilya'nın duyurduğu yüzdelik orana, son aşama testlerde "çok hafif" kategorisine giren vakalardan gelen verinin değerlendirmesi sonucunda varıldığı bildirildi.

Faz-3 sonuçlarında elde edilen veriler paylaşıldı

Sinovac'ın Brezilya'da Kovid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaştı.

FOTOĞRAF 7 Sinovac'ın Brezilya'da Kovid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaştı. Enstitü, geçen hafta aşının hafif ila şiddetli Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklamıştı. Butantan Enstitüsü bu defa, Türkiye'de de deneyleri yapılan CoronaVac aşısının etkinlik oranının yüzde 50,4'te kaldığını bildirdi. Enstitü yüzde 50,4 etkinlik oranının, aşı vurdurduktan sonra Kovid-19'u çok hafif atlatan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymayanlar dahil tüm gönüllülerden gelen veriler dikkate alınarak elde edildiğini açıkladı. Kovid-19'u çok hafif geçirenlerde bazen hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar halsizlik ve sırt ağrısından şikayet ediyor. Yine çok hafif kategorisine giren vakalarda öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar gözlenebiliyor. Bu kategoriye girenlerde virüs hasarına hemen hemen hiç rastlanmıyor. Çin aşısı Sinovac'ın etkiliği yüzde kaç? Bu hafta Türkiye'de uygulanacak olan Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının etkililik oranıyla ilgili Brezilya'dan açıklama geldi. BiP'te paylaş

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Yüzde kaç etkili?

Geçen hafta aşının "hafif ila şiddetli" Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklayan Butantan Enstitüsü bu defa, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" aşısının etkinlik oranının yüzde 50,4'te kaldığını bildirdi.

'Çok hafif' atlatanlar da dikkate alındı

Enstitü yüzde 50,4 etkinlik oranının, aşı vurdurduktan sonra Kovid-19'u "çok hafif" atlatan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymayanlar dahil tüm gönüllülerden gelen veriler dikkate alınarak elde edildiğini açıkladı.

Kovid-19'u çok hafif geçirenlerde bazen hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar halsizlik ve sırt ağrısından şikayet ediyor. Yine "çok hafif" kategorisine giren vakalarda öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar gözlenebiliyor. Bu kategoriye girenlerde virüs hasarına hemen hemen hiç rastlanmıyor.