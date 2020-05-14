Koronada 5 senaryo: En iyimser ve en karamsar tablo ortaya konuldu

En iyimser ve en kötümser dahil olmak üzere tüm senaryolar üzerinde çalışma yapılırken normalleşme adımları da bu senaryolar kapsamında hazırlanıyor. Bu kapsamda 5 senaryo değerlendiriliyor.

EN İYİMSER İHTİMAL

Bilim insanlarının salgın konusunda üzerinde durduğu en iyimser senaryo virüsün kendiliğinden ortadan kalkması. Aşı bulununcaya kadar kontrollü bir şekilde vatandaşların hayatlarına devam etmesi diğer senaryo. Koranavirüs salgının sona ermesine ilişin diğer senaryo ise aşı ya da bağışıklık oranının artması.

EN KÖTÜSÜ MUTASYON

Bilim insanların üzerinde endişe ile durdukları en kötü senaryo ise virüsün sürekli mutasyon geçirerek yayılmaya devam etmesi. Böyle bir durumda toplum uzun bir süre normalleşmeden uzak olacak. Dünya genelinde en çok korkulan senaryo bu olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları virüsü yakından takip ederek hangi senaryonun gerçekleşeceği yakından takip ediyor.