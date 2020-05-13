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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölüm sayısı 58, vaka sayısı bin 639
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 58, vaka sayısı bin 639

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün bin 639 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, can kaybı 3 bin 952 oldu. Öte yandan iyileşen sayısı ise 100 bini geçerek 101 bin 715 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte bin 639 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 143 bin 114, can kaybı 3 bin 952 oldu.

Toplam iyileşen 100 bini geçti

Son 24 saatte 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715 oldu.

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