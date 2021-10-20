Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
TÜRKİYE

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında artış devam ederken aşılama tarafında ise iki doz aşısını yaptıranların oranı 33 ilde yüzde 75'i geçti. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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Haber Merkezi İHA
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Çift doz aşıda 33 şehirde yüzde 75’i aştık
KORONAVİRÜS
Çift doz aşıda 33 şehirde yüzde 75’i aştık
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