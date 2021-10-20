Koronavirüs Çift doz aşıda 33 şehirdeyüzde 75i aştık
TÜRKİYE

Çift doz aşıda 33 şehirde yüzde 75’i aştık

Türkiye, koronavirüse karşı çift doz aşılama oranındaki artışla toplumsal bağışıklığa her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 33 ilde yüzde 75’i aşarken, 68 ilde de nüfusun yarısından fazlası aşılandı. Prof. Mustafa Necmi İlhan, “Çift doz oranlarının yüzde 80’ler düzeyine gelmesiyle toplumsal bağışıklığa çok daha yakın olacağız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çift doz aşıda 33 şehirde yüzde 75’i aştık
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Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta çift doz aşı olma oranları artıyor. Buna göre, iki doz aşılamada yüzde 75’i geçen il sayısı 33’e ulaştı. 7 ilde de yüzde 80’in üzerine çıktı. İki doz aşılanma oranı yüzde 65-75 aralığında olan il sayısının 35. Bu kapsamda, toplam 68 ilde, nüfusun yarısından fazlası aşılandı. Üç büyük şehirde de aşılama oranı şöyle: Ankara yüzde 76,7, İstanbul yüzde 71, İzmir yüzde 79.

M. Necmi İlhan
M. Necmi İlhan

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Çift doz aşılanma oranlarının yüzde 80’ler düzeyine gelmesiyle toplumsal bağışıklığa çok daha yakın olacağız. Bu oranları yakalamamız, yeni varyantlarının yayılmasını da engelleyecek ve salgınla çok daha güçlü bir şekilde mücadele etmemizi sağlayacak.” dedi İlhan, gençler arasında aşı olma oranlarının düşük seyrettiğini vurgulayarak, “Bazı gençler ne yazık ki Kovid-19’u oldukça ağır geçirebiliyor. Bana bir şey olmaz demeyip aşı olmalılar” çağrısı yaptı.

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