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Koronavirüs İstanbulda cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı üç katına çıkarılacak
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Koronavirüs Haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında nöbetçi eczane olacak mı?

İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı üç katına çıkarılacak

İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Eczacı Odası, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini bildirdi.

  • İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışacak. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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Koronavirüse karşı alınan yeni ek tedbirler kapsamında AVM'lerle ilgili de düzenlemeye gidildi.
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AVM'lere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi, ziyaretçi sayısına illerin hıfzıssıhha kurulları karar verecek.
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İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen ek genelgeyle başlatılan uygulama kapsamında vatandaşlar AVM'lere HES kodu sorgulanarak alınıyor.
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Kod sorgulamasının yanı sıra girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü de yapılıyor.
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AVM girişlerinde yoğunluk gözlenmezken, çeşitli noktalara yerleştirilen dezenfektanlar vatandaşın kullanımını sunuluyor.
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AVM'lerde 'HES Kod'lu yeni dönem başladı
Koronavirüse karşı alınan yeni ek tedbirler kapsamında AVM'lere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi. AVM'lerde alışveriş yapmak isteyen müşteriler de, HES kodlarını girişte görevlilere göstererek içeri girebiliyor.

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