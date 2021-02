Zengin ülkeler aşıya el koydu

Yeni tip koronavirüs salgınını (Kovid-19) önlemeye yönelik tedbirler alınmaya çalışılırken, dünyanın önde gelen ekonomilerinin bencilliği, küresel felakete davetiye çıkartıyor. ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya, Kandada, Japonya ve İsrail gibi ülkeler aralarında yürttükleri aşı savaşında, ezilenler yine fakir ülkeler oldu. Reuters'in haberine göre ABD merkezli The One Campaign adlı kuruluşun yaptığı incelemelere göre adı geçen ülkeler şimdiye kadar 3 milyardan fazla dozu güvence altına aldığını ortaya koydu. 32 ülkenin tüm nüfusunu aşılaması için 2,06 milyar doz aşıya ihtiyaç duyduğu yani bir milyardan fazla dozu gasp ettikleri belirtildi. Rapor, önde gelen beş Covid-19 aşı üreticisi olan Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax ile yapılan sözleşmeleri inceledi. Yoksulluk ve önlenebilir hastalıklara karşı kampanya yürüten organizasyon, aşıların paylaşılamaması halinde, milyarlarca insanın koronavirüse karşı korunamayacağını ve salgının uzayacağını açıkladı.

500 MİLYON KİŞİ KULLANABİLİR

İncelenen aşıların iki doz halinde uygulandığı düşünüldüğünde ise fazladan tutulan 1 milyar dozla en az 500 milyon kişinin aşılanmasının ve birçok yoksul ülkede salgının bitirilmesinin engellendiği görülüyor. Araştırmacılar bu nedenle ABD ve İngiltere gibi zengin ülkelerin, pandemiye verilen küresel tepkiyi "güçlendirmek" için fazla dozları paylaşması gerektiğini söyledi.

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNİN SOMUTLAŞMIŞ HALİ

One Campaign’in kıdemli politika direktörü Jenny Ottenhoff, "Bu muazzam fazlalık aşı milliyetçiliğinin somutlaşmış halidir. Zengin ülkeler, salgının başlarında aşılarla ilgili yatırımlarını anlaşılır bir şekilde korumaya aldılar, ancak bu yatırımlar fazlasıyla iyi sonuç verdi. Eğer dünya çapında milyarlarca insanı koruyacaksak bu hatanın düzeltilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

130 ÜLKEYE TEK DOZ GİTMEDİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, önceki gün yaptığı açıklamada aşı eşitsizliğine tepki göstermişti. Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, 10 ülkenin tüm aşıların yüzde 75’ine sahip olduğunu belirtirken, 130 ülkenin tek bir doz aşıya bile ulaşamadığını vurgulamıştı.