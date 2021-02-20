Koronavirüs Zengin ülkeler aşıya el koydu
DÜNYA

Koronavirüs Haberleri: ​Zengin ülkeler aşıya el koydu!

Zengin ülkeler aşıya el koydu

Kovid-19 salgınına karşı kısa vadede en iyi çözüm olan aşıda zengin ülkelerin ihtiyaçlarından daha fazla doza el koyduğu belirtildi. One Campaign’in incelemesine göre zengin ülkelerin, nüfuslarının tamamının aşılanması için yeterli olan 2,06 milyon doz yerine 3 milyardan fazla aşıyı güvence altına altığı belirtildi. Fazla alınan dozlarla ihtiyaç sahibi ülkelerde 500 milyon kişi aşılanabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Yeni tip koronavirüs salgınını (Kovid-19) önlemeye yönelik tedbirler alınmaya çalışılırken, dünyanın önde gelen ekonomilerinin bencilliği, küresel felakete davetiye çıkartıyor. ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya, Kandada, Japonya ve İsrail gibi ülkeler aralarında yürttükleri aşı savaşında, ezilenler yine fakir ülkeler oldu. Reuters'in haberine göre ABD merkezli The One Campaign adlı kuruluşun yaptığı incelemelere göre adı geçen ülkeler şimdiye kadar 3 milyardan fazla dozu güvence altına aldığını ortaya koydu. 32 ülkenin tüm nüfusunu aşılaması için 2,06 milyar doz aşıya ihtiyaç duyduğu yani bir milyardan fazla dozu gasp ettikleri belirtildi. Rapor, önde gelen beş Covid-19 aşı üreticisi olan Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax ile yapılan sözleşmeleri inceledi. Yoksulluk ve önlenebilir hastalıklara karşı kampanya yürüten organizasyon, aşıların paylaşılamaması halinde, milyarlarca insanın koronavirüse karşı korunamayacağını ve salgının uzayacağını açıkladı.

500 MİLYON KİŞİ KULLANABİLİR

İncelenen aşıların iki doz halinde uygulandığı düşünüldüğünde ise fazladan tutulan 1 milyar dozla en az 500 milyon kişinin aşılanmasının ve birçok yoksul ülkede salgının bitirilmesinin engellendiği görülüyor. Araştırmacılar bu nedenle ABD ve İngiltere gibi zengin ülkelerin, pandemiye verilen küresel tepkiyi "güçlendirmek" için fazla dozları paylaşması gerektiğini söyledi.

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNİN SOMUTLAŞMIŞ HALİ

One Campaign’in kıdemli politika direktörü Jenny Ottenhoff, "Bu muazzam fazlalık aşı milliyetçiliğinin somutlaşmış halidir. Zengin ülkeler, salgının başlarında aşılarla ilgili yatırımlarını anlaşılır bir şekilde korumaya aldılar, ancak bu yatırımlar fazlasıyla iyi sonuç verdi. Eğer dünya çapında milyarlarca insanı koruyacaksak bu hatanın düzeltilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

130 ÜLKEYE TEK DOZ GİTMEDİ

  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, önceki gün yaptığı açıklamada aşı eşitsizliğine tepki göstermişti. Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, 10 ülkenin tüm aşıların yüzde 75’ine sahip olduğunu belirtirken, 130 ülkenin tek bir doz aşıya bile ulaşamadığını vurgulamıştı.

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