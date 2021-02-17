ABD Dünya Sağlık Örgütüne 200 milyon dolardan fazla borcunu bu ay ödeyecek ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, finansal yükümlülük kapsamında Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) olan 200 milyon dolardan fazla borcu bu ay sonunda ödeyeceklerini açıkladı. Salgınla mücadelede ve daha güçlü sağlık sistemleri inşa etmede DSÖ'nün önemine değinen Blinken, ABD'nin, DSÖ'nün küresel aşı programı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) finansal destek sağlamayı planladığını ifade etti.

Haber Merkezi 17 Şubat 2021, 18:37 Son Güncelleme: 17 Şubat 2021, 18:52 AA