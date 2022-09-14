Koronavirüs Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede: Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ve maymun çiçeği salgınları ile Pakistan'daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisini değerlendirdi.

Ghebreyesus, geçen hafta Kovid-19 nedeniyle meydana gelen küresel can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz." dedi.

Fırsatı şimdi değerlendirmeliyiz

Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız." diye konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere risk grubu altındaki vatandaşların tamamını aşılama ve nüfuslarının yüzde 70'ni aşılama hedefini tutturma çağrısını yineledi.

Kovid-19 ile birlikte maymun çiçeği salgınında da küresel oranda düşüşün sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Tıpkı Kovid-19'da olduğu gibi maymun çiçeğiyle mücadelede de rahata alışmamak ve gardımızı düşürmemek gerekir. Tüm ülkeler ve topluluklar, şimdiye kadar yaptıklarını yapmayı sürdürmelidir." açıklamasında bulundu.

Pakistan'da 1500 tıbbi tesis hasar gördü

Ghebreyesus, Pakistan'da sellerin 1500 civarında tıbbi tesise hasar verdiğini vurgulayarak, milyonlarca kişinin temel sağlık hizmetlerine erişiminin bulunmadığının altını çizdi.

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Selin ardından ortaya çıkacak salgın hastalıklara karşı DSÖ'nün Pakistan Sağlık Bakanlığı ile birlikte tedbir aldığı bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Kızamık, kolera ve sıtma gibi salgınlarla mücadeleye hazırlanıyor, bunun yanı sıra deri ve göz enfeksiyonu, tifo ateşi ve beslenme yetersizliği gibi hastalıklara karşı tedavi yardımında bulunuyoruz." dedi.

HAYAT DSÖ'den az da olsa rahatlatan Kovid-19 ve maymun çiçeği açıklaması: Vakalarda düşüş var

FOTOĞRAF 10 Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalananlarda, hastalıktan 2 yıl sonra bilinç bulanıklığı, demans ve epilepsi, diğer solunum yolu hastalıklarını geçirenlere göre daha yaygın görülüyor. Araştırma kapsamında çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) olmak üzere 1 milyon 250 bin kişide, Covid geçirdikten iki yıl sonra 14 farklı hastalığın görülme riskleri incelendi. Daha sonra bu sonuçlar, iki yıl önce farklı bir solunum yolu enfeksiyonu geçiren 1,25 milyon kişinin sonuçlarıyla kıyaslandı. Covid olan grupta, aşağıdaki vakaların görülme sıklığı daha fazlaydı:



65 yaş üstü yetişkinlerde demans, felç ve bilinç bulanıklığı



18-64 yaş arası yetişkinlerde bilinç bulanıklığı



Genel görülme riski düşük olmasına rağmen çocuklarda epilepsi ve psikotik bozukluklar . Örneğin başka bir solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocukların 2 yıl sonra epilepsi geliştirme riski 10 binde 130'ken, Covid sonrası bu olasılık 10 binde 260'a yükseldi.



Çocukların psikotik bir bozukluk geliştirme riskleri de Covid'den sonra 10 binde 18'e yükseldi ancak nadir görülen bir risk olarak kaldı.



Bazı rahatsızlıklarınsa Covid'den iki yıl sonra görülme sıklığı azaldı. Bunlar arasında

Çocuklarda ve yetişkinlerde anksiyete ve depresyon

Yetişkinlerde ise psikotik bozukluklar yer alıyor. Araştırma, yetişkinlerde artan depresyon ve anksiyete riskinin iki aydan az sürede normale döndüğünü de buldu.

Oxford Üniversitsi Psikiyatri Departmanı'ndan araştırma ekibinden Prof. Paul Harrison, Covid'den 2 yıl sonra bile demans ve hastalık nöbetleri gibi rahatsızlıkların daha sık gözlemleniyor olmasını \"endişe verici\" olarak nitelendirdi.

Ancak anksiyete ve depresyonun Covid'den sonra çocuklarda görülmezken yetişkinlerde \"kısa süreli\" olmasını \" iyi haber\" olarak yorumladı.

Araştırmacılar, sayıların \"göz ardı edilmesi zor\" olsa da bir felaket uyarısı olmadığını söylüyor. Ancak bazı vakaların tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabileceğini ve bunun sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı artırabileceğini de ekliyorlar. Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışma için araştırmacılar hastalık geçiren kişileri iki yıl boyunca tek tek izlemek yerine enfeksiyondan iki yıl sonra yeni tanı konan kişilerin sayısını incelediler.

Bunun yanında, teşhisten sonra her bir vakanın ne kadar şiddetli olduğuna veya ne kadar sürdüğüne bakılmadı. Bunlar Covid ya da diğer enfeksiyonlarla karşılaştırılmadı.

Araştırmacılar, bilinç bulanıklığı olarak bilinen hafıza ve konsantrasyon sorunlarının tipik bir semptom olduğu \"uzun Covid\" tanımlanmasını kullanmayı tercih etmediler. Son araştırmalar, geçen kış yayılmaya başlayan koronavirüsün Omicron varyantının, önceki varyantlara göre uzun süreli Covid semptomlarına neden olma olasılığının daha düşük olduğunu bulmuştu.

Oxford Üniversitesi'nin araştırmasında ise genel olarak Delta varyantından daha hafif geçmesine rağmen, Omicron'un benzer beyin ve akıl sağlığı risklerine yol açtığı tespit edildi . Araştırmanın sınırlı görülen yönleri de var. Bunlardan ilki, bazı uzmanların kanda mikro pıhtıların gelişmesiyle açıklanabileceğini söylese de, Covid'in beyin ve zihinsel sağlık bozukluklarına nasıl neden olabileceğinin henüz bilinmemesi. Araştırma bu sorunun yanıtını incelemiyor.

Araştırma ekibine dahil olmayan University College London'dan Dr Jonathan Rogers ve Prof Glyn Lewis, çalışmanın \"özellikle araştırılması gereken bazı klinik sonuçları\" vurguladığını ancak bulguların doğrulanabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Cambridge Üniversitesi'nden Prof David Menon, Covid nedeniyle hastanede kalmanın etkisinin \"20 yıllık yaşlanmaya (50 ile 70 arası) eşit\" olduğunu söyledi.

Liverpool Tropikal Tıp Okulu'nda fahri profesör olan Paul Garner, Covid pandemisinin insanların hayatlarını çok farklı yönlerden değiştirdiğini söyledi.

Prof. Garner, demans ve psikozdaki artışların \"virüsün doğrudan bir etkisi olmaktan ziyade, yaşadığımız toplumsal kargaşa ve distopya ile ilgili olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu\" söyledi. Koronavirüs geçirenler dikkat: Bu belirtiler Kovid'i atlattıktan 2 yıl sonra başlıyor Kovid-19 hastalığına yakalananlarda, hastalıktan 2 yıl sonra bilinç bulanıklığı, demans ve epilepsi gibi hastalıkların daha sık görüldüğü ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalananlarda, hastalıktan 2 yıl sonra bilinç bulanıklığı, demans ve epilepsi, diğer solunum yolu hastalıklarını geçirenlere göre daha yaygın görülüyor. BiP'te paylaş

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