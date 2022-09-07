DSÖ'den az da olsa rahatlatan Kovid-19 ve maymun çiçeği açıklaması: Vakalarda düşüş var

Örgütün Cenevre merkezindeki haftalık basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgınlardaki son durumu değerlendirdi.
Ghebreyesus, haftalık Kovid-19 vaka ve ölümlerinin azalmaya devam ettiğini belirterek, "Bu eğilimin devam edeceğini garanti edemeyiz. En tehlikeli şey, eğilimin devam edeceği fikrine kapılmaktır." dedi.
Kovid-19 kaynaklı ölümlerin şubattan bu yana yüzde 80'den fazla düştüğünü kaydeden Ghebreyesus, "Buna karşın son bir haftada her 44 saniyede bir kişi Kovid-19'den öldü. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu önlenebilir." diye konuştu.
Ghebreyesus, virüsün evrildiğini belirterek, DSÖ üyesi ülkelerin salgınla mücadeleye devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Düşüş eğilimi tehlikeli
Maymun çiçeği vakalarında da azalma kaydedildiğini belirten Ghebreyesus, "Avrupa'da azalan bir eğilim görüyoruz. Amerika bölgesinde de son bir haftada vakalarda düşüş var fakat bu bölgede salgının durumu hakkında net hükümler vermek zorlaşıyor." bilgisini paylaştı.
Ghebreyesus, bazı Amerika ülkelerinden DSÖ'ye maymun çiçeği vaka bildirimleri artarken bazı bölge ülkelerinde ise virüse yakalananlara yönelik yaftalama ve ayrımcılıktan ötürü vaka raporlamalarının yetersiz geldiğinin altını çizdi.
Maymun çiçeğinde düşüş eğiliminin tehlikeli olduğu uyarısında bulunan Ghebreyesus, "DSÖ olarak tüm ülkelere test, araştırma ve aşının olduğu ülkelerde aşılama gibi sağlık tedbirlerini elden bırakmama tavsiyesinde bulunuyoruz." dedi.
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı haftalık rapora göre, geçen hafta dünya genelinde 5,7 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 arttı.<br><br>
Mart 2022'den itibaren azalan vaka sayısı, haziranın ikinci yarısından itibaren yeniden artış eğilimine girdi. Artışın Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının dünyada giderek hakim hale gelmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.<br><br>
Öte yandan DSÖ, vaka artışına karşın virüse bağlı ölümlerde belirgin artış görülmediğini kaydetti. Geçen hafta dünya genelinde 9 bin 800 ölüm kaydedilirken, rakam önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.<br><br>
Bölgesel olarak, en yüksek vaka artışları, yüzde 28 ile Batı Pasifik ve yüzde 25 ile Orta Doğu'da görüldü. Vaka sayısı Afrika'da yüzde 33, Kuzey ve Güney Amerika'da yüzde 1 azalırken Güneydoğu Asya'da yüzde 5, Avrupa'da yüzde 4 arttı.<br><br>
Haftalık ölüm sayıları ise Orta Doğu'da yüzde 78, Güneydoğu Asya'da yüzde 23 artarken Afrika'da yüzde 17, Batı Pasifik'te yüzde 10, Kuzey, Güney ve Orta Amerika'da yüzde 1 azaldı, Avrupa'da sabit kaldı.<br><br>
Covid-19 verilerinin derlendiği \"Worldometer\" internet sitesine göre, Kovid-19 salgınının başından bu yana dünya genelinde 567 milyondan fazla vaka saptandı, virüs nedeniyle 6 milyon 387 binden fazla insan hayatını YENİ SEMPTOMLAR AÇIKLANDI<br>İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı.<br>
En sık görülen corona virüs belirtileri:En sık görülen koronavirüs belirtileri:<br><br><br><br>
KOKU KAYBI - YÜZDE 10<br>
KULAK AĞRISI- YÜZDE 11<br>
NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11<br>
TERLEME VEYA TİTREME - YÜZDE 12<br>
ATEŞ - YÜZDE 13<br>
GÖĞÜS AĞRISI - YÜZDE 13<br>
KOKU HİSSİ DEĞİŞİMİ - YÜZDE 13<br>
GÖZ AĞRISI - YÜZDE 14<br>
LENF BEZLERİNİN ŞİŞMESİ - YÜZDE 15<br>
BAŞ DÖNMESİ - YÜZDE 18<br>
KAS AĞRISI - YÜZDE 25<br>
YORGUNLUK - YÜZDE 27<br>
HAPŞIRMA - YÜZDE 32<br>
SES KISILMASI - YÜZDE 35<br>
BALGAMLI ÖKSÜRÜK - YÜZDE 37<br>
BURUN AKINTISI - YÜZDE 40<br>
KURU ÖKSÜRÜK - YÜZDE 40<br>
BURUN TIKANIKLIĞI - YÜZDE 40<br>
Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar
Dünyada koronavirüs vakalarının son beş haftadır yeniden yükselişe geçtiği bildirildi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) son dönemde artan koronavirüs vakaları sonrasında vakalarda görülen semptomları güncelledi. Peki en sık görülen semptomlar neler? Koronavirsün yeni semptomlarında boğaz ağrısı var mı? İşte detaylar...
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İngiltere, Portekiz, İspanya, Kanada, İsveç ve ABD’de 32’si kesinleşmiş, 61’i şüpheli ‘monkeypox’ vakası tespit edildi. Virüsün kısa zamanda 3 kıta gezmesi, aşıydı, maskeydi, mesafeydi derken 2 yıllık pandemiden yenice çıkabilen bizleri haliyle ürkütüyor. ABD Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı, İmmünoloji Uzmanı Prof. Derya Unutmaz, deride döküntülere neden olan virüsün 1958 yılında, laboratuvar ortamındaki maymunlarda keşfedildiği ve o nedenle de maymun çiçeği virüsü denildiğini belirterek, “Aslında isminden sanıldığı gibi maymunlardan değil sıçanlar, fareler, sincaplar gibi kemirgenlerden insanlara geçiyor. İnsandan insana geçişi ise nadir. Orta-Batı Afrika’da daha yaygın. İlk insan vakası 1970’lerde görüldü. COVID-19’dan ise tamamen farklı. Korona RNA, bu ise DNA virüsü. 2003 yılında ABD’de lokal bir salgın olmuş, o zaman da 40 kişi etkilenmişti” diyor<br>
MAYMUNDAN DEĞİL SIÇANDAN<br>Hürriyet'in haberine göre, Prof. Dr. Unutmaz, şu an tespit edilen vakaların hayvandan insana değil insandan insana bulaştığına vurgu yaparak, şöyle devam ediyor: “İşte bu durum, panik yaratmak yersiz ancak temkinli olmamız gerektiğini söylüyor bize. Virüs sıkı takip edilmeli. Zincirleme bulaş mı var? Mutasyona mı uğradı? Bu soruların cevaplarını henüz bilmiyoruz. Vakaların birbiri ile tam ilişkisi de henüz belli değil ama İngiltere’deki araştırmalar vakaların eşcinsel ilişkide görüldüğünü belirledi. Dolayısıyla enfeksiyonun seks sırasında yayılma olasılığı da araştırılıyor” bilgisini veriyor.<br>
BULAŞ İÇİN YAKIN TEMAS ŞART<br>Aklımdaki bir soru da şu: COVID-19’da olduğu gibi havadan, damlacık yolu ile bulaşması mümkün mü? Prof. Dr. Unutmaz diyor ki: “Korona gibi havadan kolaylıkla geçebilen bir virüs değil. Yakın temas şart! Cinsel ilişki ile, vücut sıvılarından ya da vücuttaki lezyon (kabarcık, yara) akıntısından veyahut fare, sıçan, sincap gibi kemirgen hayvanlar sizi ısırırsa geçebilir ki Afrika’da bu yolla yayıldı. İklim değişikliği, ormanların yok edilmesi ile hayvanların bizlerle daha yakın temasa geçmesi, nüfusun hızla artması, seyahatin yaygınlaşması gibi sebeplerle virüslerin yayılması da artık daha kolay hale geldi.”<br>
BİR SORU-BİR CEVAP: AŞISI OLAN BİR VİRÜS<br>Soru: Yayılması durumunda kullanılmak üzere bu virüsünün bir tedavisi ya da aşısı var mı? Cevap: Maymun Çiçeği Virüsü çiçek hastalığına çok benziyor. Biliyorsun ki çiçek virüsü dünyadan aşı ile yok edilen ilk virüs. 1980’de DSÖ’nün çiçek hastalığının ortadan tamamen kalktığını duyurması ile artık aşısı yapılmıyor. (Son olarak 1990 yılında Körfez Savaşı’na katılan ABD askerlerine yapıldı.) Ancak bildiğimiz kadarı ile çiçek aşısı (yüzde 85 oranda) bu virüse de etkili. Ayrıca 2019 da bu virüse özel bir aşı üretildi. Yani çok uzak ihtimal ama virüs tahminden daha bulaşıcı hale gelse bile aşıları var.<br>
BİYOLOJİK SİLAHLAR LİSTESİNDE<br>Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, virüsün ‘zoonos’ yani hayvandan insana geçen bir virüs olduğu ve insandan insana bulaşmasının yaygın olmadığı, yayılması için ise yakın temasın şart olduğunu söylüyor, ‘Nadiren de olsa solunum yolu ile bulaştığı durumlar da görüldü’ uyarısında bulunuyor. Peki, nedir belirtileri? Prof. Dr. Köksal şöyle özetliyor: “İnsanlarda kuluçka süresi 14 gün. Bu sürede de kolaylıkla yayılabiliyor. Ateş, vücut kırıklığı, baş ağrısı, lenf bezi şişmesi, vücutta lezyonlar olarak görülebiliyor. PCR ile tanı koyabiliyoruz. Bu virüsten ölen insan sayısı gerçekten çok az ama bu virüs de tıpkı çiçek hastalığı gibi biyolojik silah listesinde.”<br>
Daha geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Seçim Komitesi Başkanı Jeremy Hunt ile bir etkinliğe katılan Bill Gates, dünya liderlerini biyoterörizme karşı maliyeti ne olursa olsun önlem almaya davet etmiş, ‘Ya bir biyo-terörist 10 havaalanına çiçek hastalığı getirse?’ demişti. Prof. Dr. Köksal’ın maymun çiçeği virüsünün biyolojik silahlar listesinde olduğunu söylemesi bana ‘Ne tesadüf’ dedirtti. Bir ilinti olabilir mi? Prof. Dr. Köksal, “Biyoterörizm amacı ile mi yoksa ekolojik dengenin bozulmasıkemirgenlerin (gemi ticareti ya da hayvan kaçakçılığı ile) yayılması sebebiyle mi bu virüs yeniden gündeme geldi? Araştırılmalı. 2003 yılında ABD’de benzer bir yayılma görülmüş. 71 vakanın 35’i laboratuvar kaynaklı imiş. 3 kıtadaki bu hızlı yayılma da bir laboratuvar sızıntısı mı? Buna da bakılmalı” diyor.<br>
BİR SORU-BİR CEVAP: ÇİÇEK AŞISI ÇÖZÜM OLABİLİR<br>Soru: Bu virüsün bir aşısı var mı? Cevap: Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünde çok etkili ancak 1980’den bu yana bu aşı yapılmıyor. Bu aşının terkedilmiş olması hastalığın yayılmasını kolaylaştırmış olabilir. O nedenle de bazı eski aşıların yeniden gündeme gelmesi gerekiyor. Bizim için bir tehlike de polio (çocuk felci) ve kızamık aşılarıdır. Afganistan ve Pakistan’dan gelen düzensiz göçmenlerde bu aşılar yok! Maymun çiçeği virüsünden başka böyle iki önemli tehlike daha kapımızda.<br>
Koronavirüs bitti sırada maymun çiçeği mi var ?
COVID-19 salgını sebebiyle 2 yıldır hepimiz zaten diken üstündeydik ki tam 'Rahatladık' derken Batı medyasından 'Maymun Çiçeği virüsü' haberleri gelmeye başladı. İngiltere, Portekiz ve İspanya'nın ardından Kanada ve Amerika'da da ilk vakalar görüldü, endişe de tavan yaptı. Bill Gates'in 'Biyolojik silah' diyerek uyardığı ve henüz kanıtlanmış, güvenli bir tedavisi olmayan 'Monkeypox' nedir? Türkiye'ye gelir mi? Endişelenmeli miyiz? Prof. Dr. Derya Unutmaz ve Prof. Dr. İftihar Köksal yanıtladı.