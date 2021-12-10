Koronavirüs müjdesi: Ölümcül olmaktan çıkacak tarih verildi

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığına karşı geliştirilen yakında onay alması beklenen iki yeni Kovid-19 hapının virüsün tüm varyantlarına karşı etkili olması bekleniyor. Merck ve Ridgeback Biotherapeutics'in ürettiği Molnupiravir adlı hap, ilk 5 gün içinde kullanıldığı takdirde hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 30 düşürüyor. Bunu yüzde 85 düşüren Pfizer'ın geliştirdiği antiviral ilaç ise yıl sonuna kadar onay alabilir. İngiliz GlaxoSmithKline ve ABD firması Vir Biotechnology'nin geliştirdiği “Sotrovimab” ise Omicron varyantının tüm formlarında etkili. Bu ilacın hastaneye yatış ve ölümleri de yüzde 79 düşürdüğü belirlendi. Milliyet’e bilgi veren uzmanlar ise söz konusu ilaçların bahar ayına kadar Türkiye’ye de kullanıma gireceğini hatırlattı.

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Molnupiravir adlı Kovid-19’a karşı geliştirilen ilacın Türkiye’deki klinik çalışmalarını yürüten isimlerden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, geliştirilen ilaçlarla ilgili tüm verilerin olumlu olduğunu belirterek, şunları dedi:

“Klinik testlerde söz konusu ilacın aşısız temaslı kişilerde 48 saat içinde kullanıldığı takdirde koruyuculuk sağladığı görüldü. Aşılama her zaman devam edecek. Kovid-19’un 2022 Eylül ayından itibaren mevsimsel grip formuna dönüşeceğini öngörüyoruz. Bu demek oluyor ki, tıpkı grip aşıları gibi korunmak için yılın belli döneminde Kovid-19 aşısı olmamız gerekecek. Altta yatan ciddi hastalığı olmayıp Kovid-19’a yakalananlar ise yeni geliştirilen ilaçlar sayesinde ağır vaka tablosu oluşmadan tedavi olabilecekler. İlk veriler Omicron varyantının korkulduğu gibi ölümcül olmadığını gösteriyor.”

ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, ABD ve İngiltere’de kullanıma giren ilaçların virüsün içine girdikten sonra, kendi kendini kopyalamasını önlediğini söyledi. “Bu sevindirici bir haber” diyen Unutmaz, şunları söyledi: "Sotrovimab adlı ilaç vücudumuzdaki benzer koruyucu antikor içeren bir sentetik koruyucu veya diğer bir değişle akıllı füze. Bu ilacın dışında benzer formda birkaç farklı ilaç üretimi de devreye girecek. Kovid-19 ilaçları, hastalığın erken evresinde kullanılacak ve ağır hastalık tablosunun önüne geçecek. Molnupiravir adlı ilacın gebelerde yaratabileceği yan etki riskine karşı, kullanımı söz konusu olmayacak. 2022’nin bahar ayından itibaren Kovid-19’un ölümcül hastalıktan çıkmasını tahmin ediyoruz.”

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CNN Turk'ün haberine göre, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül de klinik testlerden gelen verilerin, Kovid-19’a karşı üretilecek yeni ilaçların etkinliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Direktörü Michael Ryan, Omicron varyantının aşı korumalarından tamamen kaçmasının 'çok düşük bir ihtimal' olduğunu söyledi. Omicron'un diğer varyantlardan daha kötü görünmediğini ve aşı korumalarından tamamen kaçmasının pek olası olmadığını söyleyen Ryan, "Ön veriler bunun daha şiddetli olduğunu göstermiyor. Koronavirüsün yönü daha az şiddete doğru gidiyor" dedi.

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