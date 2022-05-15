Koronavirüs Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı bin 154 oldu
TÜRKİYE

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı bin 154 oldu

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 120 bin 183 testte 1154 vaka tespit edildi. 10 kişi hayatını kaybederken, bin 190 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı bin 154 oldu
Arşiv

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 120 bin 183 testte 1154 vaka tespit edildi.

10 kişi hayatını kaybederken, 1190 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 830 bin 726, 2'nci dozda 53 milyon 50 bin 727 ve 3'üncü dozda 27 milyon 775 bin 131 olmak üzere 147 milyon 625 bin 535 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Şampiyon İstanbulda kazandı

Şampiyon İstanbul'da kazandı

​Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda gövde gösterisi yaptı.
Kadıköyde puanlar paylaşıldı

Kadıköy'de puanlar paylaşıldı

Fenerbahçe. sezonun son iç saha maçından beraberlikle ayrıldı.
Bakanlıktan Türkiye Hindistandan buğday ithal ediyor iddiasına yalanlama

Penaltıyı kullanmadı

Penaltıyı kullanmadı

​Uğurcan Çakır taraftarın isteğini geri çevirdi.

Kartal 9 kişiyle kazandı

Kartal 9 kişiyle kazandı

​İzmir'de gülen taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

​Yolcu otobüsünün deposundan üç göçmen çıktı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması.

'​İstanbul içinde köy hayatı yaşıyorum'

​Doğada sadece 14 gün yetişiyor.

"​Altınlarla paraları poşete koyup verdim."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.