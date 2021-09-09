Koronavirüsü bitiren ilk ülke: Danimarka normale döndü

Batı Avrupa önümüzdeki sonbahar ve kış aylarını Delta varyantı eşliğinde nasıl geçireceğini tartışıyor. Varyantın hızlı bulaşması tüm ülkeleri tedirgin etmekte. İngiltere, günde 40 binin üstünde vaka açıklarken okullarda tıpkı Türkiye gibi haftada iki test uygulamasına gitti. Türkiye ile İngiltere hem ülkelerinde baskın varyantın Delta varyantı olması hem de aldıkları önlemler ve yükselen vaka sayıları ile birbirlerinin durumuna benziyor.

Olağanüstü tedbir yetkilerinin sona eriyor

Haber Global'in aktardığına göre; salgında bu iki ülkeye hiç benzemeyen ve nüfusu da az olan bir ise Danimarka. 10 Eylül Cuma (yarın) günü ülke bütün Covid-19 tedbirlerine son veriyor. Nüfusunun yüzde 72’sini aşılayan Danimarka’nın Sağlık Bakanı Magnus Heunicke geçen hafta yaptığı açıklamada salgının hükümete verdiği bütün olağanüstü tedbir yetkilerinin sona ereceğini duyurdu. Danimarka böylece resmi olarak Covid’in bittiğini ilan etmiş oldu.

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İlk kapanan ülke olmuştu

Danimarka 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 kapsamı ile ülkesini ilk kapatan Kuzey Avrupa ülkesi olmuştu. Danimarka tam açılma ile birlikte vaka sayılarında yüksek bir artış bekliyor ama yine de aşılı insanların oranı sebebiyle bunu tölare edebileceğini düşünüyor. Başbakan Mette Frederiksen, “Çoğu yerde hayat normale döndü. Önümüzdeki günlerde kapanma ihtimalinden kaçınabileceğimizi düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede hızlı test yapan merkezlerin hepsi bu ayın sonunda kapanacak. Sinemalarda bir boşluklu oturma düzeni de son bulacak. Bundan sonra ülkede okullarda bir vaka tespit edilmesi sonucu bütün sınıf eve karantinaya gönderilmeyecek.

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Bar ve restoranların gece yarısı saat 02:00’da kapanması zorunluluğu kaldırıldı, 18 aydır kapalı olan gece kulüpleri açılacak. Üstelik bütün bunlar Haziran ayından bu yana düzenli olarak artan vaka sayılarına rağmen hayata geçiyor.

Haftalık ölüm sayısı 10'a indi

Ülke geçen Ocak ayında salgının en kötü zamanlarını yaşarken haftada 200 kişi hastalıktan yaşamını yitiriyordu, şimdi yüksek aşı oranlarının etkisi ile bu rakam haftada 10’a kadar inmiş durumda. Ülkede çocukların aşılanması da oldukça iyi bir seviyede. 15-18 yaş arası nüfusun yüzde 43.5’i aşılı durumda. Özellikle kış aylarında okulların da etkisiyle vaka sayılarında büyük bir artış bekleniyor. Ülkede çocukların aşı olmuyorlarsa teste tabi olmaları gibi bir zorunluluk yok.

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Danimarkalılar hükümetlerine ve kendi tıp uzmanlarının aldıkları kararlara güvense de ülkenin bir anda bu kadar normale dönmesi Danimarka’da yaşayan yabancıları tedirgin ediyor.