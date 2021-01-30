Danimarka nüfusunun dört katından fazla sayıda koronavirüs aşısı sipariş etti

İlk dört gün şiddetli çatışmaların yaşandığı protestolarda göstericilere atlı ve zırhlı polisler, polis köpekleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Göstericiler de taş, havai fişek ve golf toplarıyla karşılık verdi. Çevredeki araçları ve motosikletleri ateşe veren göstericiler, birçok mağazayı camlarını kırarak yağmaladı.