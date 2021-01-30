Dünya Danimarka nüfusunun dört katından fazla sayıda koronavirüs aşısı sipariş etti
AVRUPA

Danimarka nüfusunun dört katından fazla sayıda koronavirüs aşısı sipariş etti

Danimarka, yaklaşık 5,8 milyon nüfusuna karşın 24,8 milyon kişiye yetecek kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı siparişi verdi.

Haber Merkezi AA
Danimarka 41,6 milyon doz aşı siparişi verdi.
Danimarka 41,6 milyon doz aşı siparişi verdi.

Danimarka İlaç Ajansının internet sitesinde yer alan rakamlara göre, Danimarka, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 41,6 milyon doz aşı siparişi verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aracılığıyla aşı tedarik eden Danimarka, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac ve Moderna firmalarından aşı alacak.

Anlaşma çerçevesinde Danimarka’nın 3 milyon kişi için ekstra aşı opsiyonunun daha bulunduğu kaydedildi. Söz konusu opsiyonun da kullanılması durumunda, 27,8 milyon kişiye yetecek kadar aşı satın alınmış olacak.

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Amsterdam'da mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem alıyor
FOTOĞRAF 14
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Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı gününe girilirken Amsterdam'daki birçok lüks mağaza, yağma riskine karşı beton bloklar ve tahta plakalarla önlem aldı.
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Polisin sıkı güvenlik önlemlerine rağmen yağma ve şiddet olaylarının önüne geçememesi, ülkede ABD'deki benzer manzaralar ortaya çıkardı.
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Göstericiler camlarını kırdıkları mağazaları yağmalarken polis dükkanını korumak isteyen işletmecileri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyardı.
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Olaylar nasıl başladı? <br> <br> Hollanda'da hükümet, alınan tedbirlere rağmen Kovid-19 salgınında vaka sayısının yeterince düşmemesi sebebiyle 20 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı ve uçuş yasağının da içinde olduğu bir dizi tedbir açıkladı.
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Ülke genelinde 9 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 23 Ocak akşamından itibaren 21.00-04.30 saatlerinde uygulanmaya başladı.
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Kısıtlamaları protesto eden yüzlerce gösterici, yasağın başladığı ilk saatlerde Amsterdam'daki Müzeler Meydanı ve Eindhoven'daki 18 Eylül Meydanı'nda toplandı. Aşırı sağcı partilerin de destek verdiği protestolar ülke geneline yayıldı.
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İlk dört gün şiddetli çatışmaların yaşandığı protestolarda göstericilere atlı ve zırhlı polisler, polis köpekleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Göstericiler de taş, havai fişek ve golf toplarıyla karşılık verdi. Çevredeki araçları ve motosikletleri ateşe veren göstericiler, birçok mağazayı camlarını kırarak yağmaladı.
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Yüzlerce kişi gözaltına alındı <br> <br> Polisin açıklamalarına göre gösterilerin ilk iki gününde 300'den fazla kişi gözaltına alınırken 5 bin 675 kişiye kısıtlamaları ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı. Polis, protestoların üçüncü gününde 184, dördüncü gününde 131 kişiyi gözaltına aldı.
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Kısıtlamanın beşinci günüde olaylar azalsa da çoğunluğu sosyal medyada protesto ve şiddet olaylarını teşvik etmekten ülke genelinde 51 kişi daha gözaltına alındı.
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Amsterdam'da mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem alıyor
Title
Amsterdam'da mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem alıyor
Title
Amsterdam'da mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem alıyor
Title
Amsterdam'da mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem alıyor
Title
Amsterdam'da mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem alıyor
Amsterdam'da mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem alıyor
Amsterdam'da mağazalar, sokağa çıkma kısıtlamasını protesto eden göstericilerin yağmalama olaylarına karşı vitrinlerini tahta plaka ve beton bloklarla kapattı.


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