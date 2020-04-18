Koronavirüs Koronavirüsü yenen doktor Terekeci C, D vitamini ile zerdeçal tüketin
TÜRKİYE

Koronavirüsü yenen doktor Terekeci: C, D vitamini ile zerdeçal tüketin

Koronavirüsü yenen Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, hastalığa yakalanmamak veya tedavi sürecinin başarılı geçmesi için C ve D vitamini ile zerdeçal tüketiminin çok önemli olduğunu söyledi. Terekeci, “Zerdeçal günlük bir tatlı kaşığı yemeklerde kullanılabilir. Günlük taze sebze ve meyveden C vitamini alınabileceğini gibi C vitamini tabletleri de tüketilebilir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, hastalığa yakalanma ve tedavi sürecinini anlattı. Terekeci, 17 Mart’ta Kovid-19 testinin alındığını, sonuç çıkması beklenmeden akciğer tomografisinin de çekildiğini, tomografide koronavirüs belirtileri olduğu için test sonucu beklenmeden hastaneye yatırıldığını bildirdi. İlk andan itibaren Sağlık Bakanlığı’nın tedavi önerilerini uygulamaya başladıklarını dile getiren Terekeci, yüksek doz C vitamini tüketimi önerisi kapsamında her gün yüksek dozda C vitamini aldıklarını anlattı. Bitkilerle tedavi (fototerapi) uzmanı olduğu için inandığı bazı ürünleri de kullandığını aktaran Terekeci, kekikten elde edilen, içerisinde sineol ve karvakrol bulunan bir ürünü kullandığını, bu ürünün ana tedaviye yardımcı olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci

ZERDEÇAL ACI GELİRSE ECZANEDEN ALIN

Terekeci, koronavirüs testi pozitif çıkanlara tedavi esnasında kullanmaları için bazı önerilerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı: “Özellikle sineol ve karvakrol dediğim kekik esanslı standardize olan ürünler kullanılabilir. Etkin maddesi kurkumin olan zerdeçal kullanılabilir. Özellikle akciğer tutunumunun tedavisinde ve bağışıklık sisteminin dengelenmesinde kullanılabilir. Bir de deve dikeni tohumunun özü var. Onu da özellikle akciğer ve karaciğerdeki zatürre lezyonlarının iyileşmesi tedavisinde kullanılabilir. Zerdeçalı günlük bir tatlı kaşığı yemeklerde kullanabilir. O şekilde acı olduğu düşünülüyorsa eczanelerden zerdeçal ürünü alınabilir.”

ÇİNKO ALIMI DA FAYDALI

Doç. Dr. Terekeci, hastalık öncesi için C ve D vitamini tüketiminin önemli olduğunu belirterek, güçlü bağışıklık sistemiyle hastalıktan korunulabileceğini veya tedavi sürecinin daha rahat geçebileceğini söyledi. Çinko alımının da tedavi süreci için faydalı olduğunu dile getiren Terekeci, bal ve türevlerinin, apiterapi ürünlerinin tüketiminin önemli olduğunu kaydetti. Terekeci, günlük taze sebze ve meyveden C vitamini alınabileceğini, kısıtlamalar nedeniyle taze sebze ve meyveye ulaşamayanların C vitamini tabletleri tüketebileceğini bildirdi.

BİRÇOK ÜRÜNÜ AYNI ANDA KULLANMAYIN

  • Doç. Dr. Terekeci vitamin ve zerdeçalın yeterli olacağını, aynı anda birçok ürünün bir arada kullanılmaması gerektiğini söyledi. Terekeci., “Bağışıklık sistemi zayıfsa bu hastalık sizi yenebiliyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için çok fazla kontrolsüz ürün kullanıldığında da sıkıntı yaşanabilir, ölümcül bir tabloyla karşılaşılabilir. Çok stres yapıp birçok ürünü bir arada kullanmaya çalışmayalım. Bahsettiğim ürünlerin kullanımı yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

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