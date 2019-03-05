Hayat Zerdeçalın bilinmeyen faydaları
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Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nedir, nerelerde kullanılır?

Zerdeçalın bilinmeyen faydaları

Zerdeçal diğer adıyla Curcuma Longa, medikal bir bitkidir. Oldukça besleyici ve faydaları olan bu bitki hastalıklara şifa oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zerdeçal
Zerdeçal

Zerdeçal, ipek kumaşlar ve ince derilerin boyanmasında ve kına yakmada da renklendirici olarak kullanılıyor. Aynı zamanda eskiden turnusol kağıdı yerine zerdeçal kağıdı kullanılmaktaydı.

Baharat olarak kullanılması için, zerdeçal bitkisinin temizlendikten sonra suda kaynatılıp kurutulmuş, koyu sarı renkli kök saplarının öğütülmesi gerekir.

Elde edilen baharat safran yerine de kullanılır. Balık çorbası, pilav, söğüş ve çeşitli sebze yemeklerine çeşni olarak katılır. İspanyolların deniz ürünlerinden yapılan ünlü "paella" adlı yemeğinde ve Hintlerin "köri" sosunda kullanılır.

Öğütülmüş zerdeçal karanlıkta ya da ışıktan koruyan kaplarda saklanmalı. Aksi taktirde ışıkta bozulur.

Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal ile birlikte bir tutam karabiber ekleyin. Karışımı bekletmeden hemen için. Her sabah zerdeçallı su içtiğinizde göreceğiniz faydalar ise şöyle:

  • - Yağ yakımına yardımcı olur
  • - Kalp ve damar sağlığını destekler
  • - Karaciğer sağlığını korur
  • - Kan şekerini düzenler
  • - Sindirim bozukluklarıyla mücadele eder
  • - Kanser riskini azaltır
  • - Artrit ile savaşır
  • - Erken yaşlanmayı önler
  • - Alzheimer'ı önlemeye yardımcı olur

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