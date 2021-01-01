Koronavirüs olunca kabine pıhtı attı: Ölümden döndü

Ankara’da ikamet eden Cemal Karamızrak, kalbindeki yaşadığı sıkıntı sonrasında Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis’ine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrasında Karamızrak’ın Koivd-19 pozitif olduğu ve kalbinde bir pıhtın oluştuğu teşhis edildi. Daha sonra Kovid-19 tedavisinin yanı sıra kalbindeki pıhtı için ilaç tedavisi uygulanan Karamızrak’ın bu tedaviye yanıt vermemesi üzerine ameliyat kararı alındı. Karamızrak ameliyat için hazırlandığı sırada kalbi durdu ve acilen operasyona başlandı. Hasta Karamızrak, Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Alp Küçüker ve Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Hüseyin Bayram’ın girdiği ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.

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Bu hastalığın hiçbir şakası yok

Bu hastalığın bir şakasının olmadığını ve doktorların kendisine söylediği kadarıyla ölümden döndüğünü vurgulayan Cemal Karamızrak, “Kalbimde pıhtı oluştuğunu öğrendim. Direk acil servise geldim. Giriş yaptım. Sonra ertesi gün bende Kovid çıktı. Kovid tedavisi gördüm. Kovid tedavisi bittikten sonra ilaç tedavisine başladık. İlaç tedavisine başladıktan sonra direk beni ameliyata aldılar. İlaçtan fayda olmayınca. Şuan çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Sağlığıma kavuştum hocalarım sayesinde. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu hastalığın hiçbir şakası yok. Ben ağır bir ameliyat geçirdim. Ben gittim geldim. Bana denilen. Ama Allah’ıma çok şükür şuan da gözlerim burada açık” ifadelerini kullandı.

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Hastamızın durumu gayet iyi

Hastanın kendilerine geldiğinde kalbinde bir pıhtı oluştuğunu gördüklerini ifade eden Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Küçüker, “Bu hastamız 2017 yılında mitral kapak replasmanı ameliyatı olmuş bir hastamızdı. Kovid-19 geçirip bizim acil servisimize başvurdu. Geldiğinde kullandığı kan sulandırıcı ilaç dozunun oldukça düşük seviyelere düştüğünü ve kapağının da çalışmaz hale geldiğini gördük. Bir süre başka ilaçlar ile tedavi ettik ama ona yanıt alamayınca mecburen bu hastayı ameliyat etmek zorunda kaldık. Ameliyattan sonra da hastamızı çok şükür sağlıklı bir şekilde servise alabildik. Bir gün içerisinde de taburcu edeceğiz inşallah. Hastamızın durumu gayet iyi” şeklinde konuştu.