Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Koronavirüs hastaları yaşadıklarını anlatıyor Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım
AKTÜEL

Koronavirüs hastaları yaşadıklarını anlatıyor: Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım​

Koronavirüs hastaları yaşadıklarını anlatıyor: Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım

Eskişehir'de koronavirüse yakalanan cam kemik hastası 28 yaşındaki Burak Sakçı, hastalığı nedeniyle koronavirüs sürecinde dayanılmaz kemik ağrıları yaşadığını söyledi. Tat ve koku kaybının eklem ağrıları yanında hiçbir şey olduğunu ifade eden Sakçı, "Cam kemik hastası olduğum için eklem ağrıları çok daha şiddetli oldu. Tat ve koku kaybı, eklem ağrılarım yanında hiçbir şeydi, çok önemsizdi" dedi.

Haber Merkezi AA
Cam kemik hastası 28 yaşındaki Burak Sakçı.
Cam kemik hastası 28 yaşındaki Burak Sakçı.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen doğuştan cam kemik hastası 28 yaşındaki Burak Sakçı, hastalık sürecinde dayanılmaz eklem ağrıları çektiğini belirterek "Cam kemik hastası olduğum için eklem ağrıları çok daha şiddetli oldu. Tat ve koku kaybı, eklem ağrılarım yanında hiçbir şeydi, çok önemsizdi" dedi.

100 bin liraya sosyal mesafe: Pahalı önlemden müşteriler memnun
GÜNDEM
100 bin liraya sosyal mesafe: Pahalı önlemden müşteriler memnun

"Ne gibi hasar ya da kayıp bırakacak korkusuyla 3 gün geçirdim"

Şiddetli eklem ağrısı ile tat ve koku kaybı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, yapılan PCR testinin ardından sonucun pozitif çıktığını belirten Sakçı, doktorların kontrolünün ardından evde karantinaya alındığını ve tedavi sürecini evde tamamladığını söyledi. Çok fazla dikkat etmesine rağmen Kovid-19'a yakalandığını vurgulayan Sakçı, şöyle konuştu:

  • "Daha çok dikkat etmem gerekiyormuş. Kovid-19 pozitif olduğumu öğrendiğimde psikolojik olarak çok etkilendim. Cam kemik hastası olduğum için acaba bende ne gibi hasar ya da kayıp bırakacak korkusuyla üç gün geçirdim. Kendimi motive edip moralle ayakta kalmaya çalıştım. Cam kemik hastası olduğum için eklem ağrıları çok daha şiddetli oldu. Tat ve koku kaybı, eklem ağrılarım yanında hiçbir şeydi, çok önemsizdi. Dayanılmaz eklem ağrıları yaşadım. Ciddi anlamda nefes darlığı çektim. Öksürüğüm oldu. Tat ve koku hissim geri gelecek mi korkusu yaşadım. Daha önce üç seans yaptığım egzersizlerimi hastalığım nedeniyle bir seans zor yapar hale geldim."

Bakan Koca: İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda
KORONAVİRÜS
Bakan Koca: İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda

"Engelli bireyler ve cam kemik hastaları daha dikkatli olmalı"

Sakçı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Hakan Kınık'ı arayıp kendisinden tavsiyeler aldığını söyledi.

Prof. Dr. Kınık'ın tavsiyelerine uyup ilaçlarını düzenli kullandığını anlatan Sakçı, "Düzenli ve dengeli beslendim. Bol vitamin aldım, bol bol da su tükettim. Uyku düzenime dikkat ettim. Dört gün önce tat ve koku hissi yeniden geldi. Karantina sürecimin ardından yaptırdığım PCR testim negatif çıktı. Kovid-19 ciddiye alınması gereken bir hastalık. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Engelli bireyler ve cam kemik hastaları daha dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Burak Sakçı, immün plazma bağışında bulunup bir hastanın iyileşmesine katkı sunmak istediğini sözlerine ekledi.

Hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı
HAYAT
Hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı
Abone Ol Google News
Akılalmaz ticaret

Akılalmaz ticaret

"Yılan, aslan, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse..."
Urfada kebap tüketimi kalbi vurdu

Urfa'da kebap tüketimi kalbi vurdu

Kardiyoloji doktoru uyarıyor: Bir yılda 6 bin kişi anjiyo oldu.
FETÖ’nün 57 mahrem imamı toplu halde itirafçı oldu

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.

10 bin asker kaçtı!

10 bin asker kaçtı!

​Tarihi kayıp sonrası Ermeni generalden şok itiraf.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.