Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

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Amerikalı Müslümanların ve siyahilerin sembolü: Muhammed Ali

Amerikalı boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali, vefatının 4. yılında, ülkede siyahilere yönelik ayrımcılık nedeniyle düzenlenen protestoların gölgesinde anılıyor. 22 yaşında Müslüman olan Muhammed Ali, bulduğu her fırsatta ırkçılık ve inanç ayrımcılığına karşı sesini yükseltti. Irkçılık karşıtı Müslüman aktivist kimliği ile de bilinen Muhammed Ali, ABD’deki ırkçılıkla mücadele konusunda aktif mücadele içindeki siyahi vatandaşların rol modeli oldu. Ali, "Ben Amerika'yım. Tanımadığınız yönüyüm onun. Alışın bana. Siyah, özgüvenli, kendinden emin. Benim adım bu, sizin değil. Benim dinim sizin değil. Benim amaçlarım sizin değil. Alışın bana." sözleri ve duruşu ile birçok siyahi ve Müslüman Amerikalıya da örnek oldu. Vietnam Savaşı'na katılmayı reddeden efsanevi boksör, "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım" sözüyle o döneme damga vurdu.