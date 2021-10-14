Koronavirüs Letonya Cumhurbaşkanı Egils koronaya yakalandı Finlandiyalı mevkidaşı karantinada
DÜNYA

Letonya Cumhurbaşkanı Egils koronaya yakalandı: Finlandiyalı mevkidaşı karantinada

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Dün Levits ile bir araya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da tedbir amacıyla kendini izole etti.

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Haber Merkezi İHA
Letonya Cumhurbaşkanı Egils koronaya yakalandı: Finlandiyalı mevkidaşı karantinada
Egils Levits

Letonya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Egils Levits’in dün akşam İsveç ziyareti dönüşü yaptırdığı hızlı korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Levits’in bugün PCR testi yaptıracağı belirtilirken, Kovid-19 aşısının nisan ayında tamamlandığı kaydedildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto karantinada

Dün İsveç’in Malmö kentinde Uluslararası Holokost Forumu kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Levits ile bir araya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün ise önlem olarak kendisini karantina aldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Önlem amacıyla Cumhurbaşkanı Niinisto kendini izole ediyor ve Covid-19 testi yaptıracak" denildi. 73 yaşındaki Niinisto, Covid-19’a karşı iki doz aşı yaptırmıştı.

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