Rusya'da endişelendiren bilanço: 'Günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31 bin 299 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 7 milyon 892 bin 980'e çıktı.

Yaklaşık 735 bin Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, son 24 saatte iyileşen sayısı 21 bin 670 artarak 6 milyon 937 bin 756'ya ulaştı.

Rusya'da, son 24 saatte 986 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşılırken, toplam ölü sayısı 220 bin 315 oldu.

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Moskova'da son 24 saatte 6 binden fazla vaka

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 712 artarak 1 milyon 699 bin 498'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 72 artışla 29 bin 952'ye çıktı.

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Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

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Bölgelerde salgın durumuna göre tedbirler alınıyor

Rusya'nın bölgelerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod sistemi devreye giriyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 28 bin 717, can kaybı da 984 olarak açıklanmıştı.

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da şimdiye kadar 43 milyon kişinin aşılandığı bildirilmişti.