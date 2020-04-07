Malezya'nın idari başkenti koronavirüs nedeniyle kırmızı bölge ilan edildi

Öte yandan Malezya genelindeki Kovid-19 vakaları, bugün 170 kişiye daha teşhis konmasıyla birlikte 3 bin 963'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Putrajaya ile Melaka eyaletine bağlı Jasin ve Negri Sembilan eyaletine bağlı Rembau kentlerinde günlük Kovid-19 vaka sayılarının 40'ı aşmasından ötürü buraların kırmızı bölge olarak ilan edildiği bildirildi.

Alınan kararın ardından Malezya genelindeki Kovid-19 kırmızı bölgelerinin sayısı 21'e yükseldi.

Öte yandan Malezya genelindeki Kovid-19 vakaları, bugün 170 kişiye daha teşhis konmasıyla birlikte 3 bin 963'e çıktı.

Toplam vefat sayısı 63'e yükselirken bugün 80 hastanın daha taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısının ise 1321 olduğu açıklandı.

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