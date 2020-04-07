Koronavirüs Malezyanın idari başkenti koronavirüs nedeniyle kırmızı bölge ilan edildi
DÜNYA

Malezya'nın idari başkenti koronavirüs nedeniyle kırmızı bölge ilan edildi

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kırmızı bölge ilan edilen kentler arasına girdi.

Haber Merkezi AA
Öte yandan Malezya genelindeki Kovid-19 vakaları, bugün 170 kişiye daha teşhis konmasıyla birlikte 3 bin 963'e çıktı.
Öte yandan Malezya genelindeki Kovid-19 vakaları, bugün 170 kişiye daha teşhis konmasıyla birlikte 3 bin 963'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Putrajaya ile Melaka eyaletine bağlı Jasin ve Negri Sembilan eyaletine bağlı Rembau kentlerinde günlük Kovid-19 vaka sayılarının 40'ı aşmasından ötürü buraların kırmızı bölge olarak ilan edildiği bildirildi.

Alınan kararın ardından Malezya genelindeki Kovid-19 kırmızı bölgelerinin sayısı 21'e yükseldi.

Öte yandan Malezya genelindeki Kovid-19 vakaları, bugün 170 kişiye daha teşhis konmasıyla birlikte 3 bin 963'e çıktı.

Toplam vefat sayısı 63'e yükselirken bugün 80 hastanın daha taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısının ise 1321 olduğu açıklandı.

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