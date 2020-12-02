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Koronavirüs Mardinde çok acı olay Ölmeden iki saat önce helallik istemiş
TÜRKİYE

Mardin'de çok acı olay: Ölmeden iki saat önce helallik istemiş

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Fehmi Tekin, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tekin'in ölümünden 2 saat önce eşi Emine Tekin ile yoğun bakım odasındaki camın arkasından görüşüp, helallik istediği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Vefat eden Fehmi Tekin'den geriye bu fotoğraf kaldı.
Vefat eden Fehmi Tekin'den geriye bu fotoğraf kaldı.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Fehmi Tekin'e, bir süre önce belirti göstermesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Tekin, durumu ağırlaşınca 20 gün önce Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Cam bölmeden eşiyle görüşmüş


Tekin'in ölümünden 2 saat önce eşi Emine Tekin ile görüştüğü belirtildi. Fehmi Tekin'in yoğun bakım odasınının cam bölmesinin arkasından kendisiyle görüşen eşinden helallik istediği ifade edildi.
Fehmi Tekin'in cenazesi, Derik Abdullah Akın Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.

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