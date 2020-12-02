Mardin'de çok acı olay: Ölmeden iki saat önce helallik istemiş

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Arkadaş kazığıyla hayatının şokunu yaşamıştı, yeni kimliğine kavuştu

Antalya’da çaldırdığı kimliğini yeniletmek için gittiğinde, bir yıl önce hayatını kaybeden arkadaşının fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşıran yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan (46), hatanın düzeltilmesiyle yeni kimliğine kavuştu. Kimlik bilgilerini arkadaşıyla paylaştığı için böyle bir olayın başına geldiğini ileri süren Oğan, “Özgüvenim yerine geldi. Kimlik bilgilerimi artık kimseyle paylaşmam. İnsan bir kere böyle hata yapar, bir daha yaparsa eşektir yani” dedi.