Dünya Aile yemeğinde koronavirüs dehşeti 4 kişi öldü 20si karantinada
KORONAVİRÜS

Aile yemeğinde koronavirüs dehşeti: 4 kişi öldü 20'si karantinada

ABD'nin New Jersey şehrinde yaşayan 73 yaşındaki Grace Fusco isimli kadın ve 50'li yaşlarında olan üç çocuğu corona virüsten yaşamını yitirdi. İki akrabanın da durumunun kritik olduğu açıklandı.

Haber Merkezi Diğer
Aile yemeğinde koronavirüsten enfekte oldular.
Aile yemeğinde koronavirüsten enfekte oldular.

Ölen kadının kuzeni Roseann Paradiso Fodera, yaptığı açıklamada başka bir akrabanın test sonucunun pozitif çıktığı ancak durumunun stabil olduğunu ve diğer 19 aile üyesinin de testten geçirildiğini söyledi.

Paradiso Fodera, "Bu ailemiz için dayanılması çok zor bir trajedi. 4 kaybımız var, 2 akrabamız yaşam ünitesine bağlandı ve COVID-19 olan ancak durumu stabil olan bir yakınımız daha mevcut. 19 akrabamız da şu an test sonuçlarını bekliyorlar ve enfekte olup olmadıklarını bilmiyorlar. Bu durum şu an bizim için en büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre 19 kişininin arasında çocuklar, yetişkinler ve torunlar olduğu belirtildi.

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Aile yemeğinde enfekte oldular

New York Times'ta yer alan bilgilere göre, aile bu ay içerisinde birlikte yedikleri bir akşam yemeği sonrasında virüse enfekte oldu.

Grace Fusco'nun en büyük kızı Rita Fusco-Jackson cuma günü hayatını kaybetti ve kısa bir süre sonra aile corona virüs olduğunu öğrendi. Carmine Fusco'nun çarşamba günü annesinden hemen önce öldüğü belirtildi.

Koronavirüs testinin nasıl yapıldığı fotoğraflara yansıdı
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Koronavirüs test merkezinde sağlık çalışanları ile birlikte ulusal muhafızlarda görev alıyor.
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Araçlar tek tek durdurularak kişilerin test yapmalarına yardımcı oluyorlar.
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Koronavirüs testi burnun içinden alınan örnekle yapılıyor.
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Koronavirüs testinin nasıl yapıldığı fotoğraflara yansıdı
Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta koronavirüs test merkezinin fotoğrafları çekildi. Neredeyse yüz sağlık çalışanı, üniformalı ulusal muhafızlar, insanların koronavirüs testlerini yapmalarına yardımcı oluyor.


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