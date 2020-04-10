Koronavirüs Mardinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Mardin'de karantina: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı

Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle karantinaya alındı

Mardin'de koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla kırsal 3 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Mahalle giriş çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.
Mahalle giriş çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ahmetli ile Yardere mahalleleri ve Kızıltepe ilçesindeki Eymirli Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA

Karantina uygulamasına ilişkin Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kızıltepe ilçesi kırsal Eymirli Mahallesi ile Artuklu ilçesi kırsal Ahmetli Mahallesi ve Yardere Mahallesi’nde koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Kızıltepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Artuklu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 Nisan günü saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.

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Kızıltepe’de bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

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