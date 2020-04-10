Koronavirüs 87 yaşında koronavirüsü yendi Söyledikleri herkesi duygulandırdı
TÜRKİYE

87 yaşında koronavirüsü yendi: Söyledikleri herkesi duygulandırdı - Erzurum haberleri

87 yaşında koronavirüsü yendi: Söyledikleri herkesi duygulandırdı

Erzurum'un Tortum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İbrahim Özmen, bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu olduktan sonra yatağını ve çarşafları temizlemeye çalışan Özmen, kendisine müdahale eden personele, "Ben size ve devlete yeterince yük oldum. İstemeden de olsan devletin malını kirlettim" cevabını verdi.

Haber Merkezi DHA
Özmen, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında tekerlekli sandalye ile taburcu edildi.
Özmen, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında tekerlekli sandalye ile taburcu edildi.

Tortum ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi'nde kimsesi olmadığı için yalnız yaşayan İbrahim Özmen (87), 1 Nisan günü yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni kaldırıldı. Prostat rahatsızlığı da bulunan Özmen'in burada yapılan tetkiklerinde Kovid-19 hastası olduğu belirlendi. Özmen, bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

DHA

Yatığını temizlemeye çalıştı

  • Taburcu olduğunu öğrenince yatağını ve çarşafları temizlemeye çalışan Özmen’e hemşire ve sağlık personeli müdahale etti. Özmen, "Amca, biz temizleriz. Sen niye böyle bir şey yaptın?" diyen personele, "Ben size ve devlete yeterince yük oldum. İstemeden de olsan devletin malını kirlettim" cevabını verdi.

DHA

Muğla'da 76 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi: 4 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
KORONAVİRÜS
Muğla'da 76 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi: 4 günlük tedavinin ardından taburcu edildi

Durumdan haberdar olan Başhekim Dr. Mahmut Avcı, taburcu olmaya hazırlanan İbrahim Özmen'e takım elbise, pijama ve ev ihtiyaçlarını aldı.

Özmen, daha sonra doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında tekerlekli sandalye ile taburcu edildi. Görevlilere teşekkür eden Özmen, 112 ekipleri tarafından Söğütlü Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

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