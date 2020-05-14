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Koronavirüs Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor Türkiyede 10 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
TÜRKİYE

Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor: Türkiye'de 10 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede önde gelen tedbir uygulamalarından maske kullanımı, 10 ildeki hıfzıssıhha kurullarının kararıyla sokakta zorunlu hale getirildi. Bazı kentlerde ise insan yoğunluğunun oluştuğu cadde ve çarşılara maskesiz giriş yasaklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 10 ilde zorunlu hale getirildi.

"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.

Aydın'da sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi
GÜNDEM
Aydın'da sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 10 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız"

Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor.

Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
KORONAVİRÜS
Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadelede ortaya çıkan tablonun uzunca bir süre hayatı maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riayetin esasını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini açıklamıştı.

"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız" diyen Erdoğan, sokakta, markette, iş yerinde, her yerde fiziki mesafenin mutlaka korunması gerektiğini vurgulamıştı.

"Maske kullanmamak sorumlulukla bağdaşmaz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, koronavirüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Denizli'de tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
KORONAVİRÜS
Denizli'de tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
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