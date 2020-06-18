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Koronavirüs Maske takmayan sağlık personelinden ilginç bahane Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum
TÜRKİYE

Maske takmayan sağlık personelinden ilginç bahane: Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum

Maske takmayan sağlık personelinden ilginç bahane: Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Alınan karar sonrası ise kimi vatandaşlar maske takma kuralına uyarken kimileri uymadı. Maske takmayanları ise polis ekipleri tek tek uyardı. Maske takmayan bir sağlık personeli, "Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Uyarılar sırasında ise maske takmayanlar birbirinden farklı ilginç bahaneler üretti.
Uyarılar sırasında ise maske takmayanlar birbirinden farklı ilginç bahaneler üretti.

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk gününde vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü.

Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler maske denetimindeydi.

İlginç bahaneler ürettiler

Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti. Pendik çarşıda ise Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler maske denetimindeydi.

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Uyarılar sırasında ise maske takmayanlar birbirinden farklı ilginç bahaneler üretti.

Açık alanlarda maske takmayan vatandaşları polis ekipleri tek tek çevirerek maskelerini takmaları için uyardı. Uyarılar sırasında ise maske takmayanlar birbirinden farklı ilginç bahaneler üretti.

Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler maske denetimindeydi.

Akıllara durgunluk veren cevap

Kendisinin sağlık çalışanı olduğunu söyleyen bir kadın ise, ”Daha önce böyle bir kısıtlama yoktu yeni mi geldi. Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum” demesi akıllara durgunluk verdi.

Öte yandan maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti.

Uyarılar sırasında ise maske takmayanlar birbirinden farklı ilginç bahaneler üretti.
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