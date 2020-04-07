Koronavirüs MEBden sağlık çalışanlarına günde 10 bin önlük
TÜRKİYE

MEB'den sağlık çalışanlarına günde 10 bin önlük

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyaçları için yatırım yapılan Mersin'deki mesleki ve teknik Anadolu lisesinde üretilecek, günde 10 bin tek kullanımlık önlüğün Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda dağıtılacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyacının karşılanması için üretimlerin artırıldı.
Sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyacının karşılanması için üretimlerin artırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmişti. Bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimi yapılıyor. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde şu ana kadar 2 milyon maske üretildi ve dağıtıldı.

Ayda 2 milyon maske üretecekler
GÜNDEM
Ayda 2 milyon maske üretecekler

Pilot bölge Mersin seçildi

  • Sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyacını da karşılamak için üretimlerini artıran MEB, Mersin'i pilot il seçti. Gerekli yatırımları yapan MEB, Mersin'de günde 10 bin tek kullanımlık önlük üretmeyi hedefliyor.

14 pilot il belirlendi: 30 meslek lisesinde maske üretecek
GÜNDEM
14 pilot il belirlendi: 30 meslek lisesinde maske üretecek

"Ar-Ge çalışmalarını koordine ediyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar altyapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yaptıklarını dile getirerek seçtikleri illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ettiklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarının tek kullanımlık önlük ve tulum ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda ilde okulların üretim yaptığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

  • "İhtiyaçlara hızla cevap verebilmek için Mersin'deki okulumuza gerekli yatırımı yaptık. Mersin, günde 10 bin tek kullanımlık önlük üretim kapasitesine sahip oldu. Önlükler, Sağlık Bakanlığımızın tek kullanımlık korumalı cerrahi önlük teknik şartnamesine uygun olarak üretilecek. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonu ile ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıracağız."
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