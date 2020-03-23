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EĞİTİM

Ayda 2 milyon maske üretecekler

Milli Eğitim Bakanlığı cerrahi maske üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısını 50’ye çıkarttı. Böylece liselerde ayda 2 milyon maske üretilmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs önlemleri kapsamında başlattığı maske üretimi kapasitesini artıran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 ilde 37 okulda cerrahi maske üretilmesi için yatırımlarını yapmıştı. İlk maskeler üretilmeye başlandı ve kısa sürede 100 bin cerrahi maske üretildi. Bakanlık, cerrahi maske üretimi yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sayısını 50’ye çıkarttı. Bu kapsamda MEB, ayda 2 milyon maske üretimi yapmayı hedefliyor. Cerrahi maske üreten okullara özel eğitim meslek okulları da katıldı. Bu kapsamda İstanbul Silivri Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Bursa Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bursa Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu da cerrahi maske üreten okullara dahil oldu.

SAYI 50'YE ÇIKTI

Konuyla ilgili bilgi veren MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, cerrahi maske üretimi için 37 meslek lisesine altyapı yatırımları yaptıklarını ve tüm okulların üretimine geçtiğini belirtti. Seçilen okullardan her gün güzel haberler geldiğini aktaran Özer, "Deneme üretimleri tamamlandı. Kısa sürede ilk maskeler üretildi. İhtiyaçları karşılayabilmek için üretim yapan meslek lisesi sayımızı 50’ye çıkarttık. Üç özel eğitim meslek okulumuz da üretim yapmak istedi ve 50 okula onları da dahil ettik. Üretim kapasitemizi hesapladık. Ayda yaklaşık 2 milyon cerrahi maske üretebilecek durumdayız" diye konuştu.

İlaç raporları hazirana kadar geçerli

  • Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından, raporlu ilaç teminine ilişkin hatırlatmada bulundu. Yeni koronavirüs hastalığının Türkiye'de yayılımının önüne geçmek amacıyla sağlık kuruluşlarına zorunlu ve acil haller dışında gidilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olduğu bildirildi. Açıklamada, "Raporlu ilaç ve sürekli kullanım gerektiren ilaç alan kişiler, mevcut raporlarıyla ilaçlarını eczaneden alabilecektir. Bu süre içinde rapor yenilemek için sağlık kuruluşuna müracaat edilmemelidir" denildi.

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