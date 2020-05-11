Mesleğimiz anneliğe benziyor: Hakkınız ödenmez

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Anneler Günü buruk geçti. Birçok kişi uzaktaki annesini ziyarete gidemedi, kutlamalar telefonlarda oldu. Bu zorlu dönemde görev başında olan doktor, hemşire ve daha birçok sağlık çalışanı ise çocuklarına hasret bir gün geçirdi. Salgını ile mücadeledenin fedakar kahramanları sağlık çalışanları, Anneler Günü’nü çocuklarına duydukları özlemle mesai başında karşıladı.

OĞLUMU İKİ AYDIR GÖRMEDİM

Ankara Şehir Hastanesinin yoğun bakım uzmanlarından Doktor Canan Gönen, “3 yaşında bir oğlum var. 2 aydır görmüyorum. Eşim de bir pandemi hastanesinde doktor olduğu için 2 aydır görmüyoruz. Hem fiziki hem de psikolojik olarak zorlayan bir süreç” ifadesini kullandı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Sevil Baltacı Özen de pandemi sürecinde yaşadıklarını, “28 aylık bir oğlum var. Sürecin başından bu yana uzun zamandır göremiyorum. Bakanlığın bize sağlamış olduğu otel ve misafirhanelerde kalıyoruz” sözleriyle aktardı.

MESLEĞİMİZ ANNELİĞE BENZİYOR

26 yıldır hemşirelik mesleğini sürdüren Elif Turna’nın da üç çocuğu var. Hastaların olduğu kadar evde kalan çocuklarının da bakıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Turna, sürecin kendisi için de zor olduğunu söyledi. Hastaların tedavisinde hemşirelerin önemli rolü olduğunun altını çizen Turna, “Hastaya psikososyal destek verilmesi gerekiyor. Hastaların refakatçileri ve ziyaretçileri olmadığı için sosyal anlamda destekçisi olan hemşireler, bizler varız” dedi. Çocuklarının kendisi için çok tedirgin olduğunu anlatan Turna, “Mesleğin güzel tarafı, annelikle benzeşmesi. Tedavi dışındaki rollerimiz. Koruyucu, destekleyici eğitimci ve bakım rolümüz anne ile birebir uyuşuyor. Anneler Günü’nde de hasta bakmak bizi bu duygu durumundan uzak tutmuyor” ifadelerini kullandı.

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Sağlıkçılara sürpriz

Doğu Akdeniz’in sağlık üssü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, koronavirüsle mücadele çalışmalarında görev alan sağlık çalışanı annelere, drone ile sürpriz yapılarak hediye dağıtıldı. AK Parti Mersin Gençlik Kolları üyelerinin hazırladığı sürprizde üzerinde, sağlıkçı annelere “Ayaklarının altında cennet olan annelerimizin günü kutlu olsun” yazılı Türk kahvesi paketleri, karanfiller eşliğinde dronelerle ulaştırıldı. Sağlık çalışanı anneler, görev aldıkları polikliniklerin balkon ve pencerelerinden dronelerle taşınan hediyeleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Göreve devam



Koronavirüs nedeniyle büyük bir çoğunluğun evde hayatını sürdürdüğü günlerde bazı annelerin yoğun mesaisi devam ediyor. Market çalışanı tek çocuk annesi Sevim Karataş, kasiyer olarak bir markette çalışan Emel Vural, mantı dükkanı işleten iki çocuk annesi Aliye Özdürük, iki çocuk annesi bulaşıkçı Elif Emecen, üç çocuk annesi temizlik görevlisi Sevda Kara, fırında çalışan üç çocuk annesi Münevver Çağlayan, çiçekçi Nazan Külbağ, tek çocuk annesi gazeteci Nuray Açıl da fedakarce işlerine devam eden annelerden. Anneler, “Çocuklarımızı ister istemez özlüyoruz, aklımız kalıyor, korkarak işe gidip geliyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz ama mecbur çalışmak zorundayız” diyerek duygularını anlattı.

Diyalog’la buluşma

HAVELSAN, Anneler Günü’nde, çalışanlarını ve annelerini, yerli video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog üzerinden buluşturdu. HAVELSAN personeli, programı aileleriyle ilk kez profesyonel şekilde kullandı. Görüşmeler renkli anlara sahne oldu.

Unutulmadılar

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Yurtlarda karantinada olan anneler unutulmadı. Katar’dan getirilip Manisa’da karantinaya alınan vatandaşlar arasında bulunan kadınların “Anneler Günü”, AFAD ekipleri tarafından kutlandı. Kenya ve Tanzanya’dan getirilerek Samsun’da karantinaya alınan annelere de, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen çiçekler verildi.

Yalnız ve hüzünlü

Yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri yeni tip koronavirüs salgınından korumak için giriş çıkışlara izin verilmeyen Darülaceze’de, Anneler Günü sessiz sedası kutlandı. Darülaceze’nin en yaşlı annelerinden biri olan 76 yaşındaki Gülşen Bartınlı, “İki evladımı kaybettikten sonra depresyona girdim. Evlat acısı taşınamayacak bir yük” dedi.