101 yaşındaki anneyi duygulandıran jest



Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hacıuslu Köyü muhtarı Akif Ersoy Anneler Günü’nde bir ilki gerçekleştirdi.

Muhtar Aksoy, köylerinde en yaşlı Anneye ve bütün kadınlara çiçek hediye ederek “Anneler Günü” nü kutladı.

HAYAT Onlar çocuklarına sarılamıyor: Tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun

Annelerimizi sevindirmeliyiz

Hacıuslu Köyü’nde tüm anneleri çok değerli olduklarını göstermek istediğini belirten Özsoy şu ifadelere yer verdi: