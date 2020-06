Mısır'da salgının görüldüğü günden bu yana en yüksek vaka ve can kaybı yaşandı Mısır'da Kovid-19 salgını sürecinin en yüksek vaka ve can kaybı yaşandı. Ülkede 62 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı bin 484'e yükseldi.

Haber Merkezi 14 Haziran 2020, 11:50 Son Güncelleme: 14 Haziran 2020, 11:55 AA