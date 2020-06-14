Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 311 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Trump siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma’nın Tulsa kentinde 19 Haziran’da yapacağı seçim mitingini siyahi Amerikalılardan gelen talep üzerine bir gün erteledi. Trump, "Seçim mitingini 19 Haziran’da Oklahoma’nın Tulsa kentinde önceden planlamıştık. Maalesef bu ’Juneteenth’ tarihine denk geldi. Afrika kökenli Amerikalı birçok arkadaşım ve destekçim bize ulaşıp, miting tarihini değiştirmemizi önerdi" ifadelerini kullandı.