Koronavirüs MSB duyurdu Bursada bir askerimiz koronavirüse yenildi
TÜRKİYE

MSB duyurdu: Bursa'da bir askerimiz koronavirüse yenildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa'da vatani görevini yerine getiren Piyade Er Şahin Açıkalın'ın koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

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MSB duyurdu: Bursada bir askerimiz koronavirüse yenildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Piyade Er Şahin Açıkalın'ın bir süredir Bursa'da bir hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

  • Bursa Yenişehir’deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

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