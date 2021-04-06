Koronavirüs Türkiyenin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 50 bine dayandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 50 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 6 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 6 Nisan koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 211 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 584 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Kan grupları ile koronavirüs arasında bağlantı var mı?
FOTOĞRAF 11
Title
Kan grubu, bir kişinin DNA'sı tarafından belirlenen ve ebeveynlerinden miras kalan genlere bağlı bir özellik. Bu genler, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde antijenlerin varlığını belirliyor.
Title
Antijenler ise kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve aynı zamanda eritrositler olarak da bilinen A ve B olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
Title
İnsanların kan grubu da bu antijenlerin varlığına göre belirlerniyor, her iki gruba sahip olan AB, hiçbirine sahip olmayan ise O kan grubuna sahip oluyor.
Title
Rhesus adı verilen hücrelerdeki başka bir antijen de kan grubunun pozitif veya negatif olduğunu belirtiliyor.
Title
Bununla birlikte, kan grupları coğrafya ve etnik kökene göre değişiklik gösteriyor. Kızılay’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’de en çok rastlanan kan grubu A Rh Pozitif, en az rastlanan grup ise AB Rh Negatif kan grubu.Önceki çalışmalar, A tipi kanı olan kişilerin corona virüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu bulmuştu.
Title
NTV'nin haberine göre ABD’li araştırmacılar, Covid-19 ve kan grupları arasındaki şimdiye kadarki en kapsamlı ve kontrollü analizi gerçekleştirdi.
Title
Salt Lake City'deki Intermountain Tıp Merkezi Kalp Enstitüsü'nden Dr Jeffrey Anderson ve ekibi Çin, Avrupa, Boston, New York ve diğer yerlerde yapılan çalışmaları çürüttü.
Title
JAMA Network Open'da yayınlanan araştırma kapsamında, Mart ve Kasım 2020 arasında Utah, Idaho ve Nevada'da Covid-19 testi yaptıran 100 binden fazla kişinin sağlık kayıtlarını analiz edildi ve kan grubu ile hastalık arasında hiçbir ilişki bulunamadı.
Title
Araştırmanın yazarları, “Çalışmamızın büyük ve ileriye dönük yapısı göz önüne alındığında, Covid-19'un kan gruplarıyla ilişkisinin olası olmadığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Title
Öte yandan bilim insanları, önceki çalışmaların neden farklı sonuçlara vardığını açıklayamıyorlar, ancak önceki sonuçlara yol açmış olabilecek çeşitli faktörlerden bahsetti. Sınıflandırılmayan istatistiki verilerin ve genetik farklılıkların bazı kan gruplarının daha fazla risk altında olduğunu gösteren çarpık sonuçlara yol açmış olabileceğini söylediler.
Title
Bununla birlikte, çalışma, kan grubunun olmasa da, diğer faktörlerin gerçekten Covid-19 riskini artırdığını buldu. Bunlar arasında erkek olmak, daha yaşlı olmak ve ayrıca beyaz etnik kökene sahip olmayan insanlar vardı. Araştırmacılar, “Covid-19'lu bireyler arasında hastaneye yatış oranının cinsiyeti, etnik kökeni ve yaş ile ilişkili olduğunu gördük” dedi.
Kan grupları ile koronavirüs arasında bağlantı var mı?
ABD'de yapılan araştırmayla birlikte bir kişinin sahip olduğu kan grubu ile koronavirüs sebebiyle şiddetli hastalığa yakalanma ya da ölme riski arasında bir bağlantı olup olmadığı ortaya çıktı. Daha önce yapılan çalışmalar, A tipi kan grubuna sahip kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin daha fazla olduğunu göstermişti. Peki 100 bin kişi üzerinde yapılan son araştırmada ortaya çıkan sonuç ne? Yakından bakalım...

Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

  • Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşmüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı düşmüyor
Abone Ol Google News
Akyazıda ikinci perde

Akyazı'da ikinci perde

Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
100 bin kişilik deney sonuçlandı

100 bin kişilik deney sonuçlandı

​Kan grupları ile koronavirüs arasında bağlantı var mı?
Tablo korkutuyor!

Tablo korkutuyor!

​Vaka sayılarının hızlı yükselişi devam ediyor.

"Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 104 amirale ağır sözler.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Meteoroloji<br>uzmanı uyardı

Meteoroloji
uzmanı uyardı

​Araçlarınızı perşembe günü kapalı yerlere almaya özen gösterin.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.