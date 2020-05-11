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Koronavirüs Muğlada 112 çalışanlarına paket servis yöntemiyle iftar
TÜRKİYE

Muğla'da 112 çalışanlarına paket servis yöntemiyle iftar

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servis uygulamasına geçen bir lokanta, koronavirüs nöbetindeki 112 Acil Çağrı Merkezi personeline iftar verdi.

Haber Merkezi AA
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Askıda iftar ile günlük 400 kişiye iftar veriyorlar

Muslihittin Mahallesi'ndeki işletmenin sahibi Kurtuluş Aktaş, üç çeşit yemek ve içecekten oluşan paketleri dağıtım aracıyla 112 Çağrı Merkezi'ne ulaştırarak, merkez müdürü Kamil Karakaya'ya teslim etti.

Aktaş, yaptığı açıklamada, zorlu dönemde fedakarca çalışan 112 Çağrı Merkezi personeline iftar yemeği vermek istediklerini ancak alınan tedbirler kapsamında bunu lokantada gerçekleştiremediklerini söyledi.

  • Paket servis yöntemiyle bunu yapmaya karar verdiklerini anlatan Aktaş, "Hem teşekkür hem de onların yanında olduğumuzu göstermek mahiyetinde böyle bir uygulama yaptık. Çağrı merkezi çalışanlarımızın yanındayız. Onlara ne kadar değerli olduklarını hissettirmemiz gerekiyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Askıda iftar

Aktaş, işletme olarak hayırseverlerin de desteğiyle başlattıkları "Askıda iftar" uygulamasının da devam ettiğini ifade ederek, katkıda bulunmak isteyenleri beklediklerini ve buna vesile olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Merkez Müdürü Kamil Karakaya ise ramazan aynın dayanışmanın ve yardımlaşmanın anlam bulduğu bir dönem olduğuna dikkati çekerek, Acil Çağrı Merkezi personeli adına Kurtuluş Aktaş'a teşekkür etti.

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