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Koronavirüs New Yorkta korkunç tablo yüzde 88i öldü Yüksek tansiyon ve diyabet hastalarında durum vahim
DÜNYA

New York'ta korkunç tablo yüzde 88'i öldü: Yüksek tansiyon ve diyabet hastalarında durum vahim

Kovid-19’da sağlık sistemi dağılan ABD’deki bir araştırma korkunç tabloyu ortaya koydu. New York’un en büyük sağlık grubu Northwell Health’te, ventilatör (solunum cihazı) desteğine ihtiyaç duyan koronavirüs hastalarının yüzde 88’inin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölüm oranı tüm hastalar arasında yüzde 21’e ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’de 870 bin 745 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 49 bin 221 kişi hayatını kaybetti.
ABD’de 870 bin 745 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 49 bin 221 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de, salgının merkezi haline gelen New York’ta, eyaletin en büyük sağlık grubu Northwell Health’te, ventilatör (solunum cihazı) desteğine ihtiyaç duyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yüzde 88’inin hayatını kaybettiği tespit edildi. Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, New York eyaletinin en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısı Northwell Health’te tedavi gören Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 21’inin, solunum cihazına bağlananların ise yüzde 88’inin öldüğünü ortaya koydu. Northwell Health’in araştırma merkezi Feinstein Tıbbi Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Safiya Richardson ve ekibi, hastanede tedavi gören 5 bin 700 Kovid-19 hastasından sonuçları bilinen 2 bin 634 kişiyi inceledi.

YÜKSEK TANSİYON BAŞI ÇEKİYOR

  • Araştırmada, Kovid-19 nedeniyle durumu ağır olan hastaların yüzde 57’sinde yüksek tansiyon, yüzde 41’inde obezite ve yüzde 34’ünde diyabet rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Öte yandan, hastaların yaklaşık yüzde 33’ünün yüksek ateş ve yüzde 17’sinin de nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurduğu kaydedildi.

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YÜZDE 14 YOĞUN BAKIMDA

Kovid-19 hastalarının yüzde 14’ünün yoğun bakımda, yüzde 3’ünün ise diyaliz makinelerinde tedavi gördüğü vurgulanırken, solunum cihazına bağlananların ise yüzde 88’inin öldüğü ifade edildi. Hastalar, ortalama 4 günde taburcu edilirken, erkeklerin ölüm oranının kadınlardan daha fazla olduğuna ve 18 yaşın altında ölüm görülmediğine dikkat çekildi. Ventilasyon cihazları, Kovid-19’da olduğu gibi akut solunum yetmezliği yaşayan hastalıklarda, akciğer koruyucu ventilasyon tekniklerini otomatik olarak kullanarak, hastanın solunum yükünü en aza indirip en uygun desteği sağlıyor.

İLK ÖLÜM 6 ŞUBAT’TA

  • ABD’nin California eyaletinde yapılan otopsiler, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün bilinenden haftalar önce gerçekleştiğini ortaya koydu. California Santa Clara Acil Operasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Santa Clara İlçesi adli tıp uzmanının tespitine göre, ilçemizde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, bilinenin aksine 9 Mart 2020’de değil, daha önce gerçekleştiği ortaya çıkmıştır’’ ifadelerine yer verildi. Açıklamada, adli tıp uzmanının 6 Şubat ve 17 Şubat tarihlerinde hayatını kaybeden iki kişi üzerinde yaptığı otopsi sonuçlarını Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) gönderdiği, CDC’nin ölüm sebeplerini Kovid-19 olarak onayladığı belirtildi. Amerikan medyasında geniş yer bulan olay üzerine konuşan uzmanlar, Santa Clara’daki gerçek ortaya çıkana kadar ABD’de Covid-19 kaynaklı ilk ölümün 6 Şubat değil, 29 Şubat’ta Washington’da gerçekleştiğinin sanıldığına vurgu yaptı.

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