ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini artırırken, ABD’nin New York kentinde kendini daha da sert şekilde gösteriyor.

New York'ta koronavirüsten hayatını kaybedenler için, mezarlıklarda yer kalmayınca, 1918 yılında meydana gelen İspanyol gribinden bu yana sahipsiz ölenlerin gömüldüğü Hart Adası'nda geçici mezarlıklar kazılmaya başlandı.

Dün 24 saat içerisinde salgında 824 ölüm bildiren New York kentinde Hart Island’da, cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen toplu mezarları gösteren görüntüler yayınlandı.

DHA Her gün 10 bin insanın koronavirüse yakalanıp 800 kişinin öldüğü New York'tan kan donduran fotoğraflar geliyor.

Her yıl binlerce sahipsiz ceset gömülüyor

ABD'nin New York şehrinde Bronx bölgesine bağlı ölüler adası Hart Island'da her yıl binlerce sahipsiz ceset gömülüyor. Halkın girişinin yasak olduğu adadaki toplu mezarda 850 bin ila 1 milyon kişinin gömüldüğü tahmin ediliyor.

Sokakta yatan evsizler, yakının defnedecek parası olmayanlar ve faili meçhul cinayetlere ait kurbanların gömüldüğü adada mezarlar 3 kat halinde açılıyor. Adaya gemilerle getirilen cesetlerin mezarına isimleri ya da kimliklerini belli edecek ibareler eklenmiyor.

DHA Salgının dünyadaki merkez üssünde ölenlerin gömüldüğü yer ortaya çıktı.

15 gün sahipsiz kalan cenazeler defnediliyor

Amerikan yasalarına göre morgda cesetler iki hafta bekletiliyor. Bu sürenin sonunda ölen kişinin yakını çıkmazsa ceset Hart Adası'na gönderiliyor.

500 bini aşkın bebek mezarı var

Her yıl ortalama 15 bin civarında kişinin gömüldüğü adada bebekler için de bir mezar yeri oluşturulmuş. Raporlara göre ölüler adasında 504 bini aşkın bebek mezarı bulunuyor.

FOTOĞRAF 8 ABD'nin metropollerinden biri olan New York'ta koronavirüsten dolayı şu ana kadar 3 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Morglar ve mezarlıklarda yer kalmayınca Hart Adası'nda ölenler için geçici mezarlıklar kazılmaya başlandı. 1918 yılında meydana gelen İspanyol nezlesinde ölenler, bu adada kazılan toplu mezarlara gömülmüştü. Ada ayrıca Soğuk Savaş döneminde füze sitesi olarak, iç savaş döneminde ise cezaevi olarak kullanılmıştı. Dün ölenlerin parklara gömüleceği gündeme gelen Amerika'da Hart Adası'nda kepçelerin geçici mezarlar kazdığı görüldü. New York Şehir Konseyi Üyesi Mark Levine, dün yaptığı açıklamada parklarda 10 tabutun yan yana dizilip gömüleceği genişlikten geçici mezarların kazılacağını, bu durumun New York için çok zor olduğunu ama bunu yapmak zorunda olduklarını açıklamıştı. Gelen tepkiler üzerine, ölenlerin parklara değilde Hart Adası'nda gömüleceğini söyledi. New York Valilik Sözcüsü Freddi Goldstein, yaptığı açıklamada şehir yönetiminin parkları geçici mezar olarak kullanmayı planlamadığını belirtti. Koronavirüsten ölen New Yorkluların, daha önce milyonlarca insanın gömülmüş olduğu Hart Adası'nda kazılan geçici mezarlıklara gömüleceğini açıkladı. New York'ta mezarlıklarda yer kalmadı: Koronavirüsten ölenler nereye gömülecek? Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. New York'ta koronavirüsten hayatını kaybedenler için mezarlıklarda yer kalmadı. Yetkililer, 1918 yılında meydana gelen İspanyol gribinden ölenlerin gömüldüğü Hart Adası'na geçici mezarlıklar kazmaya başladı. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS ABD Başkanı Trump: Umarım 100 binden az insan ölür

OYNAT 00:00 ABD'nin üç eyaletinde koronavirüs önlemleri kapsamında asker sokağa indi ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye yardımcı olması için New York, Washington ve California eyaletlerinde ulusal muhafızları görevlendirdi. Ulusal muhafız güçleri, ABD'de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet dönemlerinde müdahale etmek ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görevlendiriliyor. Söz konusu kurumda görev yapanların birçoğu asker, belediye çalışanı, itfaiye eri, doktor ve polis gibi kurumlarda görev yapan sivil ve devletin değişik kurumlarında çalışanlardan oluşuyor. BiP'te paylaş

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