ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin New York kentinden çekilen görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi. Koronavirüsten hayatını kaybedenler nedeniyle yaşamını yitiren sahipsiz cenazeler için Hart Island'da cezaevinden getirilen mahkumlar tarafından toplu mezar kazıldı. Hart Island 19'uncu yüzyıldan beri sahipsiz cenazelerin gömüldüğü yer olarak biliniyor. Uydu görüntüleri ve drone ile çekilen fotoğraflarda cenazelerin toplu olarak gömüldüğü görülüyor.
Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini artırırken, ABD’nin New York kentinde kendini daha da sert şekilde gösteriyor.
New York'ta koronavirüsten hayatını kaybedenler için, mezarlıklarda yer kalmayınca, 1918 yılında meydana gelen İspanyol gribinden bu yana sahipsiz ölenlerin gömüldüğü Hart Adası'nda geçici mezarlıklar kazılmaya başlandı.
Dün 24 saat içerisinde salgında 824 ölüm bildiren New York kentinde Hart Island’da, cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen toplu mezarları gösteren görüntüler yayınlandı.
Her yıl binlerce sahipsiz ceset gömülüyor
ABD'nin New York şehrinde Bronx bölgesine bağlı ölüler adası Hart Island'da her yıl binlerce sahipsiz ceset gömülüyor. Halkın girişinin yasak olduğu adadaki toplu mezarda 850 bin ila 1 milyon kişinin gömüldüğü tahmin ediliyor.
Sokakta yatan evsizler, yakının defnedecek parası olmayanlar ve faili meçhul cinayetlere ait kurbanların gömüldüğü adada mezarlar 3 kat halinde açılıyor. Adaya gemilerle getirilen cesetlerin mezarına isimleri ya da kimliklerini belli edecek ibareler eklenmiyor.
15 gün sahipsiz kalan cenazeler defnediliyor
Amerikan yasalarına göre morgda cesetler iki hafta bekletiliyor. Bu sürenin sonunda ölen kişinin yakını çıkmazsa ceset Hart Adası'na gönderiliyor.
500 bini aşkın bebek mezarı var
Her yıl ortalama 15 bin civarında kişinin gömüldüğü adada bebekler için de bir mezar yeri oluşturulmuş. Raporlara göre ölüler adasında 504 bini aşkın bebek mezarı bulunuyor.