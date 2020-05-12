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Koronavirüs New Yorkta koronavirüs seferberliği Bir saatte 115 milyon dolar bağış
DÜNYA

New York'ta koronavirüs seferberliği: Bir saatte 115 milyon dolar bağış

ABD'de koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen New York eyaletinde, mağdurlar için düzenlenen radyo programında, bir saat içinde 115 milyon dolar (yaklaşık 805 milyon lira) toplandı. Kentte yaşayan dünyaca ünlü sanatçıların da destek verdiği programda toplanan para, gıda, barınma, hukuk ve eğitim gibi alanlarda destek için kullanılacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Robin Hood isimli yardım organizasyonunun önderliğinde düzenlenen ve telefon bağlantıları üzerinden, New York’ta yaşayan Jennifer Lopez, Robert De Niro, Sting, Mariah Carey ve Bon Jovi gibi sanatçıların da konuşmaları veya şarkılarıyla destek verdiği yardım programı yoğun ilgi gördü.

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Ayağa Kalk New York

''Ayağa Kalk New York'' sloganıyla tüm New Yorkluların destek vermeye çağrıldığı programda, film projeleri dışında New York’tan ayrılmayan ve Manhattan adasında bir restoranı da bulunan Hollywood oyuncusu Robert De Niro, ''Son 20 yılda hem 11 Eylül'ü hem Sandy Kasırgası'nı yaşadık. Şehrimiz saldırı altında ama biz hep buradayız.'' dedi.

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  • iHeartMedia tarafından yayımlanan programda Amerikan futbol liginin New York temsilcisi New York Giants takımının oyuncuları da bağışçılar arasından belirlenecek bir yardımseverle evinin bahçesinde futbol oynama sözü verdi. Programda, New York Valisi Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill De Blasio da canlı bağlantı konukları arasında yer aldı.

"Bağış kampanyasının bu kadar ilgi görmesine çok şaşırdık"

Sunucu ve komedi oyuncusu Tina Fey, program sonunda toplanan paranın miktarını açıklarken gözyaşlarına hakim olamadı ve bir saat gibi kısa bir sürede bu kadar büyük bir yardımın toplanmasına çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

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Farklı alanlarda kullanılacak

"Bugün kahvaltı ettiyseniz, aç uyanan 2 milyon komşunuzdan daha iyisinizdir." sözleriyle salgın dolayısıyla New York’ta gıda sıkıntısı çeken dar gelirlilere dikkati çeken Fey, toplanan bağışların, gıda başta olmak üzere, nakit yardımı, rehabilitasyon, hukuk ve eğitim gibi alanlarda kullanılacağını duyurdu.

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