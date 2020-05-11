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Koronavirüs ABD Başkanı Trump Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor
DÜNYA

ABD Başkanı Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor

ABD Başkanı Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümlerinin ülkenin hemen hemen her yerinde azaldığına dikkati çekerek, tablonun iyiye gittiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkenin hemen her yerinde virüs kaynaklı ölüm ve vakaların düşüşe geçtiğini vurgulayan Trump, "Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor. Büyük ilerleme kaydedildi" ifadesini kullandı.

"Yalan haberler" olarak nitelendirdiği basına da yüklenmeyi sürdüren Trump, "Koronavirüs ile mücadelemize yalan haberler dışında herkes çok büyük kredi verdi. Onlar (basın) Amerika'nın utanç kaynağı" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada Kovid-19'dan en ağır etkilenen ülke konumundaki ABD'de bir milyon 369 bin 157 kişi virüse yakalanırken, 80 bin 807 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de koronavirüs nedeniyle 751 kişi hayatını yitirdi
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs nedeniyle 751 kişi hayatını yitirdi

Brad Pitt, Dr. Anthony Fauci’yi canlandırdı, Başkan Trump’la dalga geçti
OYNAT 00:54
Brad Pitt, Dr. Anthony Fauci’yi canlandırdı, Başkan Trump’la dalga geçti
ABD'de koronavirüsle mücadelede bir numaralı isim Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'yi, ünlü film yıldızı Brad Pitt canlandırdı. Pitt, Dr. Fauci canlandırmasıyla ABD Başkanı Donald Trump'la dalga geçti, izleyenler gülmekten kırıldı.


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