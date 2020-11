New York'ta okullar koronavirüs sebebiyle yeniden kapanıyor New York'ta okullar koronavirüs sebebiyle yeniden kapanıyor ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak. Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.

Haber Merkezi 18 Kasım 2020, 23:08 Son Güncelleme: 18 Kasım 2020, 23:08 AA