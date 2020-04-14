Koronavirüs Okyanusu geçip derede boğulma Yasak sonrası sokağa çıkanlar sosyal mesafeyi yine unuttu
TÜRKİYE

Okyanusu geçip derede boğulma: Yasak sonrası sokağa çıkanlar sosyal mesafeyi yine unuttu

48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından sokaklara çıkanlar sosyal mesafeyi unuttu. Uzmanlar vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını ve sokağa çıkma yasağının gönüllü şekilde devam etmesini istiyor. Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, “Salgınla mücadelede okyanusu geçtikten sonra küçük bir derede boğulmamalıyız” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bilim Kurul üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 31 ilde 48 saat süren sokağa çıkma yasağı öncesinde alışverişe çıkanlardan evlerinde diğer aile bireylerinden izole olmalarını isterken, “Salgınla mücadelede okyanusu geçtikten sonra derede boğulmayalım” uyarısında bulundu. Kayıpmaz, halkı devlete güvenmeye çağırdı.

Afşin Emre Kayıpamaz

VİRÜS TAŞIYORMUŞ GİBİ DAVRANIN

Doç. Dr. Kayıpmaz, şunları söyledi: “Bundan sonraki süreçte o gece sokağa çıkıp bulaş riskiyle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın kendilerini evlerinde izole etmeleri son derece önemlidir. Artık bu vatandaşlarımız başta olmak üzere herkes sanki Kovid-19 hastalığına neden olan virüsü taşıyormuş gibi davranmak durumundadır. O gece sokağa çıkanlar kendini evlerinde 14 gün izole etsin ki bu sayede virüsün yayılımı en aza inebilsin. İzole etsin derken ev halkından da izole olmayı unutmasınlar. Cuma gecesi sokağa çıkan vatandaşlarımız bu tedbirleri aldığı takdire o gecenin olumsuz etkilerini en aza indirip, sokağa çıkma yasağının olumlu etkilerini görebileceğimiz kanaatindeyim.”

İZOLASYONA UYALIM

  • “Salgınla mücadelede okyanusu geçtikten sonra küçük bir derede boğulmamalıyız. Çünkü bu hastalık gücünü temastan alıyor. Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, grip yani influenzaya göre bu hastalığın ölüm oranının 10 kat daha yüksek olduğunu bildirdi. Bakınız, insanların bağışıklık sistemiyle mücadele etmek için mutasyona uğrayan bir virüsten bahsediyoruz. Şu anda 3 tipi olduğu ifade edilen bu virüs, tehlikeli ve küçümsenmeyecek bir virüstür. Tehlike yalnızca büyükşehirler ve Zonguldak için değildir. Diğer şehirler ve küçük yerleşim yerleri de risk altındadır. Buralarda yaşayanlar da izolasyon önlemlerine mutlaka uymalıdır.”

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SON DERECE ÖZEN GÖSTERİLİYOR

“Ülkemizde tıbbi malzemelerin temini için üretim ve tedarikte hiçbir aksama olmamasına son derece özen gösterildiğini biliyorum. Durum böyleyken vatandaşlarımız güçlü devletimize güvensinler. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinden İngiltere’ye dahi tıbbi malzeme yardımı yapabilen bir devletten bahsediyoruz. Bu aslında virüsle mücadelede İtalya, İspanya, İngiltere gibi birçok gelişmiş ülkenin önünde olduğumuzun da bir göstergesi.”

EVDE KAL, NORMALLEŞLE HIZLANSIN

“Şimdiye kadar sosyal izolasyonda tüm olumsuz örneklere rağmen ülke genelinde hiç de kötü olmayan bir konumdayız. Nisan ayı başta olmak üzere önlemlere bir süre daha çok sıkı riayet etmemiz gerekiyor. Tedbirlere uymadığımız ya da tedbirleri zamanından önce gevşetip bıraktığımız zaman bunun sonuçları daha olumsuz olabilir. Alacağımız tedbirlerle bu hastalığın temastan aldığı yayılma gücünü kırabiliriz. Bu yüzden bugünlerde evde ne kadar sıkılırsak, normalleşmemiz o kadar hızlı olur.”

65 yaşta taburcu artıyor

  • Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Ülkemizde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. Bunun yanı sıra iyileşen hasta sayımız, yoğun bakımda yatan ve şu ana kadar hayatını kaybeden hasta sayısının toplamından daha yüksek. Birçok pozitif vakada da hastalık küçük belirtilerle seyrediyor. Erken teşhis ve tedaviye erken başlamanın bir getirisi olarak 65 yaşının üstündeki hastalarımızda da taburculuk oranı artıyor.”

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