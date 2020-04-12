En kritik 48 saat: Hareketlilik gün gün izlendi ve Bilim Kurulunun tavsiyesine uyuldu

Koronavirüsle mücadelesini ilk andan itibaren kararlı bir şekilde sürdüren Türkiye, salgında zinciri kıracak en kritik hamlesini 31 şehre yönelik iki günlük sokağa çıkma yasağı ile hafta sonu attı.

Sinyalleri daha önce söz konusu yerleşimlere getirilen giriş-çıkış kısıtlamaları ile verilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı bir ayını 11 Nisan’da dolduran koronavirüsle mücadelede elde edilen son veriler ışığında atıldı. Bilim insanlarının sosyal izalosyonun azami düzeyde sağlanması yönündeki uyarıları geçen süre içinde hem Bilim Kurulu hem Sağlık Bakanlığı’nın hükümete iletilen tavsiyelerine yansımış, bu doğrultuda vatandaşın özgürlüğüne de dokunmadan adım adım sosyal hareketliliği en aza indirecek tedbirlere başvurulmuştu.

HAREKETLİLİK GÜN GÜN İZLENDİ

Bu doğrultuda atılan adımların neticeleri sosyal hareketlilik verileri başta olmak üzere bir aylık önlemlerin yansımaları hükümet cephesinde hem İçişleri hem de Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün izlendi. Hareketlilik noktaları ve neticesinde virüsün taşınma noktaları tespit edilen vakalar üzerinden analiz edildi. Elde edilen veriler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a anlık sunuldu. Gelinen noktada tüm verileri göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

FOTOĞRAF 24 Adana Antalya Antalya Antalya Balıkesir Balıkesir Bursa Bursa Çorlu Denizli Denizli Denizli İzmir Kayseri Konya Malatya Malatya Kahramanmaraş Kahramanmaraş Mersin Mersin Şanlıurfa Şanlıurfa Tekirdağ Yurdun dört bir yanından yasak manzaraları: Caddeler, parklar, sokaklar bomboş kaldı Koronavirüs mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından tüm Türkiye'de sokaklar bomboş kaldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından uyarıları dikkate alan vatandaşlar evlerine çekildi. Emniyet güçleri de yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Bekçiler de ana caddelerde ve kentin değişik yerlerinde görev aldı. BiP'te paylaş

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KRİTİK ADIM ATILDI

Yapılan değerlendirme sonucunda hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Daha önce 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Onun ardından 31 ile giriş çıkışlara sınırlandırmaya gidildi. Yasak bugün saat 24.00 itibariyle sona erecek. Böylece hızla bulaşan koronavirüse karşı en fazla nüfusun ve hareketliliğin yaşandığı il merkezlerinde zincirin kırılmasına yönelik kritik bir karar alınmış oldu.

BİLİM KURULUNDAN DESTEK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hükümete tavsiyelerde bulunan Bilim Kurulu, sokağa çıkma yasağını yerinde buldu. Bilim Kurulu toplantılarında sosyal izalosyan konusunda daha sıkı önlemlerin alınması yönünde görüşler dile getiriliyordu. Cuma günü alınan sokağa çıkma kararını değerlendiren bazı kurul üyeleri, “Hafta sonu hava sıcak gitmesi halinde millet sokaklara çıkardı. Çok yerinde bir karar alınmış. Günlük yapılan test oranlarına bakılırsa vaka artışında düşüş gözleniyor. Hızımız düştü diye sokağa çıkarsak alınan önlemlerin bir anlamı olmaz. Gevşememek adına alınan karar son derece etkin” değerlendirmesinde bulundu.

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Bilim Kurulu üyeleri 48 saatlik sokağa çıkma yasağının bulaşın yayılma hızına etkisinin hafta içinde görebileceklerini ifade ettiler. Öte yandan kararın açıklanmasının ardından vatandaşların yiyecek ve içecek stoku için sokağa inmesini doğru bulmayan kurul üyeleri “İnşallah bunun sıkıntısını ilerleyen günlerde yaşamayız” temennisinde bulundu.

FOTOĞRAF 22 Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul’da vatandaşlar fırınlara akın etti. Bursa dahil 31 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 gün getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti. Kuşadası’nda trafik kilitlendi, fırın ve marketler vatandaşların akınına uğradı. Sakaryalı vatandaşlar fırın ve marketlere hücum etti. İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir'de yoğunluk yaşandı. Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy’de bir manavda kuyruk oluştu. Aydın’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Mersin'de sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı Van’ın da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı. 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı Trabzonlular’ı sokağa döktü. Antalya’da fırın ve marketlerin önünde kuyruk oluştu, trafikte yığılma yaşandı. Kayseri’de vatandaşlar sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlar alışverişleri için marketlere ve fırınlara akın etti. Sokağa çıkma yasağı sonrası illerden gelen en ilginç fotoğraflar Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştıran sokağa çıkma yasağını duyanlar, maerketlere ve fırınlara akın etti. Birçok ilden sokağa çıkma yasağı öncesinde ilginç fotoğraflar geldi. BiP'te paylaş

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Yasağı duyan markete koştu

Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar yiyecek ve içecek stoku için sokağa koştu. Bilim Kurulu üyeleri, “İnşallah bunun sıkıntısını ilerleyen günlerde yaşamayız” temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nca iki günlük sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınlara akın etti.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasağı, vatandaşların market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. Sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşlar virüsün yayılmasına uygun koşullara da neden oldu. İki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğunun artmasına sebep oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı sonrası halkın market ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturmasıyla ilgili "Milletimizin telaşı var, normal karşılıyorum. Ama telaşa gerek yok" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise önceki akşam yaşananlara tepki gösterdi. Prof. Özlü, Türkiye'nin durumunun birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu söyleyerek, "Bu süreç bizi aldatmasın. Bundan sonrası için böyle devam edip etmeyeceği konusunda henüz rahatlayacak kadar veriler bu veriler güvenli değil. Burada halka düşen sorumluluk çok önemliydi. Dün geceki (önceki gece) bu market, fırın önlerindeki izdiham, umarım olumlu gidişte olumsuz bir etki oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 15 Sokağa çıkma yasağına saatler kala kurulan gece pazarı yoğun ilgi gördü: Vatandaş sosyal mesafe dinlemedi Vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte gece saatlerinde kurulan pazarlara akın etti ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek alışveriş yaptı.Öte yandan ekmek almak için fırınların önlerine akın eden vatandaşlar gece saat 00.00'a kadar fırınların önlerinde kuyrukta bekledi. BiP'te paylaş

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Yasak sessizliği

Ulaşımın kısıtlanması nedeniyle özellikle İstanbul’da yasak kapsamı dışında bulunanlar duraklarda uzun süre toplu taşıma aracı beklemek zorunda kaldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 20 yıl sonra bir ilk yaşanmış oldu. Yasak yaklaşık 64 milyon kişiyi kapsadı. En son sokağa çıkma yasağı 2000 yılında nüfus sayımı nedeniyle ilan edilmişti

Tarihi görüntülerin yaşandığı yasağın ilk gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Duraklarda ise otobüs bekleyen vatandaşlar dikkati çekti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Taksim Meydanı da boş kaldı. Metroların kapalı olması nedeniyle bazı yolcular otobüslere yöneldi. Gece vardiyasından çıkan işçiler metronun kapalı olması nedeniyle otobüslere bindi.

Normal zamanlarda yoğunluğun dikkati çektiği Şirinevler D-100 Karayolu, Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı. İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden de az sayıda araç geçişi oldu.

ANKARA'DA KURALLARA UYULUYOR

Ankara'da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Kentin en kalabalık meydanlarından olan Ulus Meydanı da boş kaldı.

Yasağa uyan Adanalılar evlerinin damına çıkıp çocukları ile uçurtma uçurmaya başladı. Onlarca uçurma gökyüzünü renklendirirken uçurtmaların havadaki görsel şöleni de drone ile görüntülendi. İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da yasağın ardından sokaklar boş kaldı.

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Bursa’da polis ekipleri ana yollarda geniş güvenlik önlemi aldı. Tek tek araçlar durdurulurken, vatandaşların kimlikleri ve görev kartları kontrol edildi. Bursa ve Malatya sokakları boş kaldı. Kayseri'de hafta sonlarında insan ve araba trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. Gaziantep ve Konya'da da sessizlik hakim.

POLİSTEN DENETİM

Meclis çalışanları, kolluk görevlileri, acil çağrı merkezi çalışanları, gazeteciler, ekmek dağıtımı yapan fırın çalışanları, elekrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesintiye uğramaması amacıyla görevli teknik personeller, ürün ve malzeme taşımacılığında görevli kişiler, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri, PTT, kargo ve dağıtım şirketleri çalışanları yasak kapsamı dışında tutuldu. İstisnaların denetimi ise görevli polis ekiplerince yapılıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için ekipler yaya ve araçlarla devriye gezdi.

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64 MİLYON EVDE KALDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 30 büyükşehrin tamamı ile Zonguldak'taki sokağa çıkma yasağının 63 milyon 640 bin kişiyi kapsadığı belirtildi. Vatandaşların neredeyse tamamının sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlandığı vurgulandı.