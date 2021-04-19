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Koronavirüs Kırıkkalede otobüste koronavirüs paniği Riskli şoför sefer sırasında yakalandı
KIRIKKALE TÜRKİYE

Otobüste koronavirüs paniği: 'Riskli' şoför sefer sırasında yakalandı - Kırıkkale haber

Kırıkkale’de otobüste koronavirüs paniği: 'Riskli' şoför sefer sırasında yakalandı

Kırıkkale’de 20 yolcunun bulunduğu otobüste yapılan ‘HES kodu’ sorgusunda ‘riskli’ gurubunda olduğu tespit edilen şoför, 4 bin 50 lira ceza uygulandıktan sonra karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Otobüste koronavirüs paniği: Riskli şoför sefer sırasında yakalandı - Kırıkkale haber
Polis ekiplerince otobüste HES kodu sorgulaması yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme haritasına göre, ‘kırmızı’ renk ile ‘çok yüksek’ riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, pozitif vaka artışının önüne geçmek için denetimler sürüyor.

Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği tarafından şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde kişilerin ‘HES kodu’ sorgulaması yapıldı.

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Ankara, İzmir ve Uşak illerine sefer yapan otobüste 20 yolcuyu taşıyan şoför Güven T.'nin 'HES kodu' sorgusunda 'riskli' grubunda olduğu tespit edildi.

İHA

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Annesinin pozitif olmasından dolayı evde izolasyonda olması gereken Güven T., İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından karantina yurduna yerleştirildi. Otobüs firmasına ve şoföre 4 bin 50’şer lira idari para cezası uygulandı.


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