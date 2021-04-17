İstanbul'da karantinada olması gerekirken bir kişi cuma namazına gitti İstanbul'da karantinada olması gerekirken bir kişi cuma namazına gitti İstanbul Sultangazi'de koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi cuma namazı için camiye gitti. Cami cemaatinin çağırdığı polis temaslı kişiyi dışarı çıkartarak evine gönderdi.

Haber Merkezi 17 Nisan 2021, 09:26 Son Güncelleme: 17 Nisan 2021, 09:33 DHA