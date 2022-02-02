Koronavirüs Oytun Erbaş Koronavirüs bizi teğet geçecek sözlerini savundu Kesinlikle öyle oldu
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Oytun Erbaş 'Koronavirüs bizi teğet geçecek' sözlerini savundu: Kesinlikle öyle oldu

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET canlı yayınında koronavirüs ile ilgili geçmişte yaptığı değerlendirmelere açıklık getirdi. Koronavirüsün Türkiye'yi teğet geçeceği iddiası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Erbaş, bu görüşünü savunarak "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda ortalamanın altındayız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oytun Erbaş Koronavirüs bizi teğet geçecek sözlerini savundu: Kesinlikle öyle oldu
Doç. Dr. Oytun Erbaş

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Koronavirüsün Vuhan'da ilk ortaya çıktığı zaman "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" diyen Erbaş, "Pişman mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

İddialarının arkasında olduğunu söyleyen Erbaş, "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda dünya ortalamasının altındayız." dedi.

Oytun Erbaş 'Koronavirüs bizi teğet geçecek' sözlerini savundu: Kesinlikle öyle oldu
OYNAT 03:20
Oytun Erbaş 'Koronavirüs bizi teğet geçecek' sözlerini savundu: Kesinlikle öyle oldu
Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET canlı yayınında koronavirüs ile ilgili geçmişte yaptığı değerlendirmelere açıklık getirdi. Koronavirüsün Türkiye'yi teğet geçeceği iddiası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Erbaş, bu görüşünü savunarak 'Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda ortalamanın altındayız' dedi.

"KESİNLİKLE GENETİK BİR COĞRAFYA VAR"

Latinlerin virüsten çok etkilendiğini, Katar'ın hiç etkilenmediğini belirten Erbaş, "Burada kesinlikle genetik bir coğrafya var." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Virüs yaşlıları öldürüyor bu net. Her virüste bu oluyor. O zaman bir makale çıkmıştı. Ben bunu aktardım. O makale siyah ve beyaz ırkların daha az etkileneceğini söylüyordu. Ben de ırklara göre farklı olacağını söyledim. Biz çeşitli bir ırkız. O nedenle çok ağır bir ölüm oranı beklemediğimi söyledim." diye konuştu.

"YANILDIM"

Virüsün çocukları etkileyeceğine yönelik iddiaları ile ilgili de açıklamada bulunan Erbaş "Yanıldım. Orada genel bir şey söylemiştim. Virüsün genelde yaşlılar ve çocukları etkilediği için. Bunları söyleyeli iki yıl oldu." dedi.

Doç. Dr. Oytun Erbaş’tan çarpıcı koronavirüs açıklaması: Maske virüs üretir
OYNAT 01:19
Doç. Dr. Oytun Erbaş’tan çarpıcı koronavirüs açıklaması: Maske virüs üretir
Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsün gen farkından dolayı Türkiye'de salgına neden olmayacağını söyledi. Maske takmanın hastalığı engellemeyeceği hatta nemden dolayı daha fazla yakalanma riskine sahip olunacağını ifade eden Doç. Dr. Erbaş, 'Maske takmaya gerek yok. Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir.' diye konuştu.

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