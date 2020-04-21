Koronavirüs Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelen vakıf başkanında koronavirüs tespit edildi
DÜNYA

Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelen vakıf başkanında koronavirüs tespit edildi

Pakistan Başbakanı İmran Han'la geçen hafta buluşan Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Pakistan Başbakanı İmran Han.
Pakistan Başbakanı İmran Han.

Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi'nin oğlu Saad Edhi, babasının geçen hafta Han'la buluşmak üzere Karaçi'den İslamabad'a gittikten sonra Kovid-19 belirtileri gösterdiğini söyledi.

  • Yapılan testin pozitif çıktığını belirten Edhi, babasının İslamabad'da kendisini izole ettiğini ve hastaneye yatırılmadığını kaydetti. Edhi, babasının ilk 3 gün boyunca ateşi olduğunu ancak şu an herhangi bir semptom taşımadığını da aktardı.

Ulusal medyada yer alan habere göre, Edhi ile Han'ın da şahsi doktoru olan Faysal Sultan, Başbakana da test yapılması gerektiğini belirterek, "Başbakanla bugün yapacağımız görüşmede kendisine test yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Gerekli protokollere göre tavsiyemizi uygulayacağız" diye konuştu.

Han ile geçen hafta Başbakanlıkta buluşan Edhi, vakfın topladığı 10 milyon Pakistan rupisini (yaklaşık 430 bin lira) Kovid-19 yardım fonuna bağışlamıştı.

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