Pakistan’da 7 koronavirüs hastası oksijen tüpü yetersizliğinden hayatını kaybetti

Pakistan’da koronavirüs salgınında 8 bin 350’nin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 7 kişinin oksijen tüpü yetersizliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Peşaver Tıp Kolejine bağlı Hayber Eğitim Hastanesi Sözcüsü Ferhad Han, yaptığı açıklamada, hastaneye oksijen tedarik eden aracının yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Ravalpindi şehrinden gerekli malzemeyi temin ettiğini fakat söz konusu tüplerin hastaneye zamanında ulaştırılamadığını belirtti.

Koronavirüs sebebiyle 8 binden fazla kişi öldü

Durumları ağır olan 7 Kovid-19 hastasının zamanında oksijen verilemediği için öldüğü açıklandı.

Eyaletin Sağlık ve Maliye Bakanı Timur Cagra, Twitter’dan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini duyurdu.

Pakistan’da Kovid-19 vakaları 416 bini aşarken, salgında 8 bin 350’nin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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